Erster Auftritt nach Trennung von Laura: Pietro Lombardi zeigt sich gut gelaunt am Red Carpet

Drei Wochen nach dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa zeigt sich Pietro Lombardi (32) wieder auf dem roten Teppich – und das bestens gelaunt

Bei der Premierenfeier zur zweiten Staffel von „Love Island VIP“ in Köln ließ sich der Sänger nichts von seinem privaten Trennungsstress anmerken. Im Gespräch mit BILD erklärte er: „Es geht mir gut. Der Job muss ja weitergehen. Jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Auftritt.“ Auch auf die vielen Fragen rund um seine Ex-Verlobte reagierte Lombardi gelassen. „Am Ende ist es der Job von Journalisten, Fragen zu stellen. Ich bin 16 Jahre in dem Business. Alles gut. Meine Familie bleibt das Wichtigste für mich, aber ich habe gelernt, dass ich bestimmte Dinge privat halte.“

Pietro performt „Fuego“

Auf der Bühne lieferte er dann gleich zwei Highlights: Neben dem Titelsong „Fuego“ zur neuen Staffel performte er auch seinen Nummer-eins-Hit „Señorita“. Ob er sich selbst eine Teilnahme an der RTLZWEI-Kuppelshow vorstellen könnte? „Als Kandidat auf gar keinen Fall“, stellte Lombardi klar. „Aber als Co-Moderator fürs Finale mit Sylvie wäre ich zu 100 Prozent am Start.“

Twitch als neues Hobby?

In den vergangenen Wochen hatte sich Lombardi häufiger bei befreundeten Streamern auf Twitch gezeigt. Reizt ihn die Plattform selbst? „Ich habe viele Freunde aus dem Bereich und deshalb macht es mir einfach Spaß. Vielleicht streame ich irgendwann auch selbst mal, aber jetzt schnuppere ich mal ein bisschen rein.“

Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa

Vor drei Wochen hatte Influencerin Laura Maria Rypa überraschend das Beziehungsende bekanntgegeben. Nach Verlobung, zwei gemeinsamen Kindern (2023 und 2024) und den Plänen für ein gemeinsames Zuhause kam das Aus für das Paar. Ob es noch ein Liebes-Comeback geben wird, bleibt offen.