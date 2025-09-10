Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Laura Maria
© Getty Images

Neustart

Laura Maria Rypa: Sie zieht ins Traumhaus & das hat Pietro damit zu tun

10.09.25, 16:34
Teilen

Jetzt soll ein bisschen Ruhe in das Leben der jungen Mutter einkehren.

Es sollte das gemeinsame zu Hause werden, doch nun wird Laura Maria Rypa alleine mit ihren Söhnen Leano und Amelio und den vier Hunden einziehen.

Mehr zum Thema

Denn nach der Trennung von Pietro Lombardi ist das zu Hause kein Familiendomizil mehr. Einige Umzugswägen sollen viele Kisten von A nach B gebracht haben. Das neue Haus ist ebenfalls in Köln.

Petro war auch dabei

Nicht nur Laura musste ihre Sachen packen, auch Pietro soll ein letztes Mal beim alten haus gesichtet worden sein. Dort habe er seine letzten Sachen abgeholt und seiner Ex beim Siedeln geholfen. Wo genau der Sänger nun wohnt, ist unklar. Ein paar Tage mindestens war er bei seinen Eltern in Karlsruhe untergebracht.

Die Stimmung zwischen dem Ex-Paar soll in Ordnung sein - für ihre Söhne reden die zwei oft miteinander, stimmen sich in Erziehungsfragen ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden