Laura Maria Rypa: Sie zieht ins Traumhaus & das hat Pietro damit zu tun

Jetzt soll ein bisschen Ruhe in das Leben der jungen Mutter einkehren.

Es sollte das gemeinsame zu Hause werden, doch nun wird Laura Maria Rypa alleine mit ihren Söhnen Leano und Amelio und den vier Hunden einziehen.

Denn nach der Trennung von Pietro Lombardi ist das zu Hause kein Familiendomizil mehr. Einige Umzugswägen sollen viele Kisten von A nach B gebracht haben. Das neue Haus ist ebenfalls in Köln.

Petro war auch dabei

Nicht nur Laura musste ihre Sachen packen, auch Pietro soll ein letztes Mal beim alten haus gesichtet worden sein. Dort habe er seine letzten Sachen abgeholt und seiner Ex beim Siedeln geholfen. Wo genau der Sänger nun wohnt, ist unklar. Ein paar Tage mindestens war er bei seinen Eltern in Karlsruhe untergebracht.

Die Stimmung zwischen dem Ex-Paar soll in Ordnung sein - für ihre Söhne reden die zwei oft miteinander, stimmen sich in Erziehungsfragen ab.