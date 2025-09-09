Alles zu oe24VIP
Laura Rypa
© Instagram

Tränen

Laura Rypa weint - Haus muss geräumt werden: "Kämpfe für uns"

09.09.25, 09:37
Bald muss Laura Rypa mit ihren kleinen Söhnen umziehen.

Es ist eine hochemotionale Zeit für Laura Maria Rypa (29) und ihre zwei kleinen Kinder, Leano und Amelio

Nach der Trennung von Sänger Pietro Lombardi muss das ehemals gemeinsame Familiendomizil geräumt werden. Darum sieht man Laura immer wieder mit Umzugskisten und beim Ausräumen von Kästen. Das baldige Verlassen des Heimes geht der jungen Mutter sichtlich nah; auf Instagram zeigt sie sich darum auch mal mit Tränen.

Unbeschwerte Tage

Bald schon soll die Schlüsselübergabe erfolgen, bis dahin sei, so Laura, aber noch viel zu erledigen. Zwischendurch versucht Laura mit ihren Söhnen unbeschwerte Stunden zu verbringen, Ausflüge zu machen - wie jüngst zu einer Flugshow. Ihre Söhne sind es, für die Laura kämpft heißt es berührend in einer Insta-Story.

Karriere im Fokus

Und Laura bastelt auch an ihrer Karriere. Sie ist derzeit zum ersten Mal als Moderatorin einer Show zu sehen. Bei "Crash Games" feuert sie Reality-Stars an, die bei schrägen Aufgaben mitmachen.

