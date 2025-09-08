Gewaltausbruch? Laura Maria Rypa schockt mit Faustabdruck in Schrank

Die Ex von Pietro Lombardi zeigte in einer Instagram-Story ihren Garderobenraum. In einer der Türen entdeckten die Fans einen faustgroßen Einschlag. Etwa von Pietro Lombardi?

Überraschender Einblick bei Influencerin Laura Maria Rypa: In einer aktuellen Instagram-Story zeigte die 29-Jährige ihren Schrankraum. Doch statt des eleganten Interiors fiel den Followern etwas anderes sofort ins Auge – ein deutlich sichtbares, faustgroßes Loch in einem der Schränke.

Schnell begannen die Spekulationen in den sozialen Medien. Viele Fans fragten sich, ob es sich dabei um einen Faustabdruck handeln könnte. „Da hat sich wohl jemand verewigt“, hieß es in den Kommentaren. Rypa selbst äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten.

Auf Instagram zeigt Laura Maria Rypa ihren Ankleideraum - inklusive Loch in einem der Schränke rechts. © Instagram

Timing sorgt für Gesprächsstoff

Die Entdeckung kommt zu einem besonders brisanten Zeitpunkt: Erst Mitte August hatte die zweifache Mutter das Ende ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi öffentlich gemacht. „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen“, schrieb sie am 17. August auf Instagram. Ob der beschädigte Schrank mit der Trennung in Verbindung steht, bleibt jedoch unklar.





Pietro Lombardi nach dem Liebes-Aus

Der 33-jährige Sänger trat vergangene Woche erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf – bei der Love Island VIP-Premiere in Köln, wo er seinen Hit „Fuego“ performte. Trotz privater Veränderungen betonte Lombardi gegenüber RTL, es gehe ihm derzeit „wirklich sehr gut“. Auf die Frage nach einer neuen Partnerin reagierte er gelassen: „Was für Dating? Brauche ich nicht“, erklärte er gegenüber Promiflash.