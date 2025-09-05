Pietro Lombardi: 1. Statement nach Trennung von Laura Maria Rypa

Der Sänger spricht auch darüber, wie er zum Thema Dating steht und welche Pläner er jetzt alleine hat. Für seine Familie wolle er jedenfalls immer da sein.

Lange schwieg Pietro Lombardi (33) zur Trennung von seiner Verlobten Laura Maria. Während die Influencerin in den letzten Wochen offen über ihre Pläne sprach – etwa den geplanten Hausbau weiterzuführen – zeigte sich der Sänger auf Instagram vor allem gut gelaunt und beschäftigte sich mit neuen Projekten. Bei vielen Fans kam die Frage auf: Wie steht Pietro wirklich zu seinem Beziehungsstatus?

Nun brachte ein Q&A etwas Licht ins Dunkel. Auf die direkte Frage, ob er nach dem Liebes-Aus Interesse an anderen Frauen habe, antwortete Pietro unmissverständlich: „Nein, wenn mich eine Sache gerade nicht interessiert, sind es i-welche anderen Frauen. Weder Treffen noch schreiben sonst noch was, wird es bei mir nicht geben. 100% was zählt ist die Familie.“

Pietro macht seinen Fans eine klare Ansage. © Instagram

Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

Mit dieser Aussage bestätigt Pietro indirekt die Trennung – und macht gleichzeitig deutlich, dass für ihn Familie derzeit an erster Stelle steht. Zwischen den Zeilen klingt auch mit, dass er mit den Gedanken noch immer stark bei Laura ist. Fans fragen sich nun: Könnte es tatsächlich noch eine Reunion geben? Immerhin hat sich das Paar schon sieben Mal getrennt – und ebenso oft wieder zueinandergefunden.





Laura Maria plant ohne Pietro weiter

Laura Maria hingegen scheint aktuell andere Prioritäten zu setzen. In ihrer Instagram-Story verriet sie, dass sie derzeit bei ihren Eltern wohne, sich aber weiterhin um den gemeinsamen Hausbau kümmere. Vorwürfe, dass das neue Eigenheim gar nicht ihr gehöre, wies sie entschieden zurück: „Ich habe dieses Haus zur Hälfte gekauft, ich habe genauso investiert, ich arbeite dafür, auch wenn das manche nicht sehen wollen.“

Alles aus – oder doch nur eine Pause?

Während Pietro öffentlich betont, dass für ihn keine andere Frau infrage kommt, zieht Laura ihre eigenen Pläne durch. Ob das endgültig das Aus bedeutet – oder ob die beiden tatsächlich ein weiteres Mal zueinanderfinden – bleibt offen. Für die Fans bleibt es jedenfalls spannend, wie es im Liebeskarussell von Pietro Lombardi und Laura Maria weitergeht.