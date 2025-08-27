On-Off-Chaos bei Laura & Pietro Lombardi: Freund spricht von "Überreaktion"

Der ehemalige DSDS-Star und die Influencerin haben sich ein weiteres Mal getrennt. Ob es diesmal der endgültige Schlussstrich ist? Wenn es nach Filip Pavlovic geht, eher nicht.

Das On-Off-Drama von Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) geht in die nächste Runde. Seit mehr als einer Woche ist bekannt, dass sich die beiden erneut getrennt haben – zum mittlerweile siebten Mal. Während viele Fans die Trennung schon fast als Gewohnheit betrachten, sorgt nun ein Interview von Pietros engem Freund Filip Pavlović (31) für neue Diskussionen.

Filip Pavlović ordnet die Situation ein

Im Gespräch mit RTL, zitiert von Promiflash.de, erklärte der Reality-Star, er stehe „im täglichen Kontakt“ mit Pietro. Erst kürzlich hätten sie telefoniert, dabei sei klar geworden, wie sehr das Paar zuletzt unter Druck gestanden sei: Zwei kleine Kinder, vier Hunde und der gemeinsame Hausbau hätten die Beziehung enorm belastet. Pavlovićs Einschätzung: „Das sind noch mal ganz andere Baustellen, die die beiden haben. Und deshalb war es vielleicht eine Überreaktion, vielleicht auch nicht.“

Eine Aussage, die viele überrascht. Denn sollte es sich tatsächlich nur um eine Kurzschlussreaktion handeln, stellt sich die Frage: Haben Pietro und Laura aus ihrer langen On-Off-Vergangenheit überhaupt etwas gelernt?





Ein Muster ohne Ende?

Seit Beginn ihrer Beziehung haben sich die beiden bereits mehrfach getrennt und wieder versöhnt. Immer wieder waren Eifersucht, Alltagsprobleme und Diskussionen um die Aufteilung von Haushalt und Kindererziehung Auslöser der Krisen. Laura beklagte wiederholt, dass sie sich zu oft alleine um die Familie kümmern müsse, während Pietro durch seine Karriere viel unterwegs sei.

Um diese Dynamik zu durchbrechen, griff das Paar sogar auf Paartherapie zurück. Eigentlich sollten die impulsiven Entscheidungen und wiederholten Trennungen damit der Vergangenheit angehören. Umso mehr sorgt Pavlovićs Formulierung von der „Überreaktion“ nun für Stirnrunzeln.

Unterschiedliche Wege im Umgang mit der Trennung

Während Pietro bisher jede öffentliche Stellungnahme vermeidet, setzt Laura auf Transparenz. Auf Instagram machte sie die Trennung sofort publik, schilderte ihre Situation und sprach offen über ihre Belastung. Manche Beobachter halten das – gerade in Hinblick auf die Aussagen von Pavlović – für vorschnell.





Pietro hingegen bleibt im Hintergrund. Auch wenn er sich nicht direkt äußert, soll er seiner Noch-Partnerin über subtile Botschaften Zeichen geschickt haben. Für viele Fans wirkt dieses Schweigen klüger, schließlich stehen die Kinder im Mittelpunkt – und öffentliche Auseinandersetzungen wären wenig hilfreich, wenn eine Versöhnung doch wieder bevorsteht.

Laura kämpft weiter – auch für ihre Hunde

In den sozialen Medien zeigt Laura sich indes kämpferisch. Besonders betont sie, dass sie trotz aller Turbulenzen niemals ihre Hunde abgeben werde. Zwischen Trennung, Kinderbetreuung und Alltag versucht sie, Stabilität zu bewahren – ob diesmal endgültig oder nur bis zur nächsten Versöhnung, bleibt abzuwarten.