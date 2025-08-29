Alles zu oe24VIP
Pietro Lombardi
© Instagram/pietrolombardi

Endgültiger Auszug

Liebes-Aus bei Pietro Lombardi & Laura: Fotos zeigen fremden Mann vor seinem Haus

29.08.25, 10:49
Pietro Lombardi meldet sich auf Instagram zurück - generell ist er allerdings noch abgetaucht. Jetzt wurde ein anderer Mann vor seinem Haus gesichtet - etwa, um die Sachen des Sängers abzuholen? 

Die Beziehung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gleicht seit Jahren einer Achterbahn – sieben Mal schon haben sich die beiden getrennt, sieben Mal wieder zusammengerauft. Doch diesmal scheint es ernster zu sein: Laura Maria verkündete das Liebes-Aus kürzlich auf Instagram mit den Worten: „Wir gehen ab jetzt getrennte Wege.“

Mehr lesen: 

Während sich die 29-Jährige damit klar an die Öffentlichkeit wandte, hält sich Pietro bisher bedeckt. Doch nun sorgen neue Fotos vor dem gemeinsamen Haus für Gesprächsstoff.

Ein Karton voller Erinnerungen?

Ein Mann wurde dabei abgelichtet, wie er Jacken und einen großen Karton in ein Auto lud. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, es sei Pietro selbst – schwarzes T-Shirt, helle Shorts, weiße Sneakers, tätowierter Arm. Doch laut RTL handelte es sich nicht um den Sänger, sondern um eine unbekannte Person, die offenbar Dinge aus dem Haus holte.

 


 

Ob es sich dabei um Pietros Sachen handelte, ist unklar. Die Szenen deuten allerdings darauf hin, dass der 33-Jährige seinen Auszug vorbereitet haben könnte.

Pläne nach Karlsruhe – jetzt aktueller denn je?

Brisant wirkt in diesem Zusammenhang ein Interview, das Pietro wenige Tage vor der Trennung gab: Darin sprach er über seinen Wunsch, wieder nach Karlsruhe zurückzukehren. Laura Maria habe diesen Plänen eher skeptisch gegenübergestanden. Mit dem frischen Beziehungsende erhält diese Aussage plötzlich eine ganz neue Bedeutung.

Wo steckt Lombardi?

Seit dem 17. August wurde der Musiker nicht mehr in der Nähe seines Hauses gesichtet. Während Laura Maria mit den beiden Kindern dort weiterlebt, fragen sich Fans: Hat Pietro längst einen stillen Schlussstrich gezogen und ist bereits in eine andere Stadt übersiedelt? Auf Instagram macht er derzeit Werbung für seinen Song "Fuego" und zeigt alte Bilder mit seinen Kindern: "Alles, was zählt, halte ich fest. Gute Nacht und danke für eure Liebe auch im Stream heute und generell. Das ist nicht selbstverständlich", schreibt er.

