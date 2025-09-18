Kranke Melissa Naschenweng rockt die Brunner Wiesn

Auftakt für die zünftige Hütten-Gaudi in der Wiener Peripherie

Wenn die „Alpenbarbie“ zur rosa Lederhose greift und ein „Alkbottle-Bua“ den Anstich des Ottakringer-Fasses fachkundig orchestriert, dann heißt es: „O’zapft is!“ zur 13. Brunner Wiesn. Für Melissa Naschenweng ist der Auftritt im größten Festzelt des Landes eine echte Premiere – und der perfekte Auftakt für ein Starfeuerwerk, das in den kommenden Wochen, moderiert von Roman Gregory, den Tanzboden zum Beben bringt.

Melissa Naschenweng © Monika Fellner

Melissa Naschenweng: „Es ist eine große Ehre, dass ich so ein großes Fest eröffnen darf. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich früher in kleinen Zelten Playback aufgetreten bin. Dass ich jetzt hier mit einer echten Band im größten Festzelt des Landes auftreten darf, ist ein Wahnsinn. Danke nochmals an alle, die das möglich gemacht haben.“

Roman Gregory beim Bieranstich © Monika Fellner

Stolz zeigen sich auch die Veranstalter der Brunner Wiesn, Christoph Novak und Mario Repa von Weitblick Entertainment: „Hier trifft Tradition auf Taktgefühl – und das mitten in Niederösterreich. Nirgendwo sonst erlebt man echte Topstars so hautnah und zu so einem fairen Preis wie auf der Brunner Wiesn. Dazu kommen die ausgelassene Stimmung, regionale Kulinarik und ein Programm für die ganze Familie!“ Mit dabei waren auch zahlreiche Prominente wie Minister Peter Hanke