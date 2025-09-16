Melissa Naschenweng: Verwirrspiel um ihren Beziehungsstatus

Die heimische Schlagerqueen sorgt mit ihrer Dirndschleife für jede Menge Verwirrung. Wie lautet denn nun ihr Beziehungsstatus?

Seit ihrer Trennung von Toni Gabalier, dem Bruder von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier, steht Melissa Naschenweng wieder vermehrt im Fokus der Gerüchteküche. Die beliebte Schlagersängerin, die mit Songs wie „I steh auf Bergbauernbuam“ zur festen Größe in der Alpen-Schlagerwelt wurde, lässt ihren Beziehungsstatus derzeit bewusst im Unklaren – und liefert damit reichlich Gesprächsstoff.

Schleife links, Schleife rechts – was will Melissa uns sagen?

Auf diesem Bild trägt Melissa Naschenweng ihre Dirndlschleife links. Also Single? © Instagram

Für Fans der Trachtenmode ist es ein offenes Geheimnis: Die Position der Dirndl-Schleife sagt mehr über den Beziehungsstatus aus als jedes Interview. Und genau hier beginnt das Rätsel. Melissa wurde in den letzten Tagen sowohl mit links gebundener Schleife (was auf einen Single-Status hindeutet) als auch mit rechts gebundener Schleife (vergeben oder verheiratet) gesichtet. Ein Zufall? Oder eine subtile Botschaft, dass sie selbst nicht so recht weiß, wohin ihr Herz gerade gehört?

Von Toni zu einem neuen Kapitel?

Hier hat Melissa plötzlich die Schleife rechts gebunden. © Instagram

Die Beziehung zu Toni Gabalier war lange Zeit ein heiß diskutiertes Thema – auch, weil Melissa selbst sehr zurückhaltend damit umging. Die beiden galten als Paar mit Geschichte: Zwischen On-off-Phasen und öffentlichem Schweigen blieb vieles offen. Erst vor kurzem dann die Trennung.

Neuer Mann, neues Glück?

Stattdessen sorgt ein neuer Name für Aufsehen: Melissa wurde in den vergangenen Wochen mehrfach an der Seite eines Profigolfers gesichtet. Insider sprachen von einer neuen Liebe. Doch wie so oft bei Melissa: Es gibt keine offizielle Bestätigung.

Flirtlaune am Set

Nicht weniger auffällig ist ihr Verhalten am Set von „Herzklang“ mit Melissa in der Hauptrolle. Hier zeigt sie sich immer wieder besonders vertraut mit einigen männlichen Kollegen – sei es beim gemeinsamen Essen, beim Proben oder in Social-Media-Storys.

Melissa Naschenweng schweigt – und genießt?

Eines ist sicher: Melissa weiß, wie sie Spannung aufbaut. Ihre kryptischen Signale lassen viel Raum für Interpretationen. Dabei scheint es ihr gerade recht zu sein, dass über sie gerätselt wird. Vielleicht ist genau das ihr Weg, ihre Privatsphäre zu wahren und gleichzeitig die Kontrolle über ihr öffentliches Bild zu behalten.

Bis sie selbst Klartext spricht, bleibt wohl nur eine Erkenntnis: Melissa Naschenweng ist nicht nur musikalisch ein Star mit Ecken, Kanten und Emotionen – sondern auch privat ein Rätsel, das Fans gerne zu lösen versuchen.