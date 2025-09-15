Schlagerqueen Melissa Naschenweng verrät ihren Beziehungsstatus

Die heimische Schlagerqueen lässt ihr Dirndl für sich sprechen - demnach ist sie...

Mit einem Foto im pinken Dirndl auf Instagram hat Melissa Naschenweng ihren Beziehungsstatus auf charmante Weise offengelegt. Die Schleife ihrer Tracht trug die Musikerin bewusst auf der linken Seite – das traditionelle Symbol dafür, dass die Trägerin Single ist.

Zwischen Öffentlichkeit und Privatleben

Seit der Trennung von Toni Gabalier wird die Sängerin immer wieder mit verschiedenen Männern in Verbindung gebracht. Ein Golfer soll dabei zuletzt ihr besonderes Interesse geweckt haben. Doch statt eine neue Partnerschaft offiziell zu bestätigen, setzt Naschenweng auf Selbstbestimmung – und hält ihre private Zukunft offen.

Melissa Naschenweng trägt die Dirndlschleife links. © Instagram

Unabhängigkeit als Botschaft

Das Dirndl-Bild wirkt wie ein augenzwinkernder Kommentar zur öffentlichen Neugier rund um ihr Liebesleben. Anstatt Gerüchte zu dementieren oder neue Schlagzeilen zu provozieren, bedient sich die Musikerin eines traditionellen Codes, den jeder versteht – subtil, aber eindeutig.





Melissa Naschenweng zeigt damit nicht nur Sinn für Tradition, sondern auch, dass sie sich in Sachen Beziehung nicht unter Druck setzen lässt. Für ihre Fans bedeutet das: Die Bühne bleibt im Moment ihr wichtigster Lebensmittelpunkt – alles andere wird sich finden.