Melissa Naschenweng und Michael Steinocher.
© Getty Images / Instagram

Liebeskarussell

Melissa Naschenweng in Flirtlaune nach Gabalier-Trennung

05.09.25, 10:14 | Aktualisiert: 05.09.25, 11:24
Die Schlagersängerin ist offiziell wieder Single. Mit Bernard Neumayer soll sie bereits seit Winter 2024 daten und beim Abschluss-Dreh zu "Herzklang" zeigte sich Naschweng in Flirtlaune. 

Bei Melissa Naschenweng (35) überschlagen sich die Ereignisse: Erst die überraschende Trennung von Toni Gabalier, nun sorgt die beliebte Sängerin schon wieder mit ihrem Liebesleben für Gesprächsstoff.

Wie berichtet, wurde die „Alpenbarbie“ jüngst mit dem Salzburger Golfprofi Bernard Neumayer in Osttirol gesichtet. Romantik pur: Kutschfahrt inklusive – und angeblich soll es sogar zu einem Kuss gekommen sein. Beobachter wollen gesehen haben, wie Melissa sich danach rasch ihre Kappe ins Gesicht zog, um nicht erkannt zu werden. Aus ihrem Umfeld heißt es, die beiden würden sich schon länger kennen: „Seit Winter 2024 daten sie sich.“

Flirt-Alarm auch am „Herzklang“-Set

Doch Bernard ist offenbar nicht der einzige Mann, mit dem Melissa zuletzt für Aufsehen sorgte. Am Set der Schlagerproduktion „Herzklang“ zeigte sie sich auffallend vertraut mit Schauspieler Michael Steinocher und anderen Kollegen. Insider sind sich sicher: Melissa ist momentan in absoluter Flirtlaune.

Melissa Naschenweng lacht mit Michael Steinocher und den anderen Kollegen bei der Abschlussparty von

Melissa Naschenweng lacht mit Michael Steinocher und den anderen Kollegen bei der Abschlussparty von "Herzklang"

© Instagram

Trennung bleibt ein Rätsel

Warum die Beziehung zu Toni Gabalier zerbrach, ist bis heute unklar. Gemunkelt wird, dass Melissa die ständigen Frauengeschichten ihres Ex-Freundes nicht gefallen hätten. Andere wiederum meinen, dass ihre Bekanntschaft mit Bernard Neumayer schon länger lief und womöglich eine Rolle gespielt haben könnte. Offiziell geäußert hat sich bislang keiner der Beteiligten.

 


 

Melissa schweigt – Fans spekulieren

Die Musikerin selbst hält sich bedeckt. Öffentlich betont sie immer wieder, Privates aus den Schlagzeilen heraushalten zu wollen. Doch während sie schweigt, wird hinter den Kulissen fleißig weitergetuschelt.

