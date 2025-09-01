Melissa Naschenweng: Trennung von Toni Gabalier

Die Schlagersängerin und der Unternehmer gehen nach vielen Jahren On-off-Beziehung wieder getrennte Wege.

Sie gilt als erfolgreichste Schlagersängerin des Landes – doch in der Liebe scheint es für Melissa Naschenweng (34) weiterhin nicht rund zu laufen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sich die Musikerin von ihrem Partner Toni Gabalier getrennt haben. Der jüngere Bruder von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (40) und die „Helene Fischer von Österreich“ sollen bereits vor einigen Wochen Schluss gemacht haben.

Die beiden führten jahrelang eine On-off-Beziehung, ehe sie 2023 offiziell zueinanderfanden - in Mörbisch hatten sie ihren ersten gemeinsamen Auftritt - oe24 berichtete damals. Naschenweng zeigte sich überglücklich: „Ich weiß jetzt, dass Toni meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist“, schwärmte sie damals. Kennengelernt hatte sich das Paar übrigens nicht im Showbusiness, sondern ganz zufällig beim Ausgehen – ohne zu wissen, wer der andere war.





Nun ist offenbar alles vorbei. Laut Bild soll die Distanz durch berufliche Verpflichtungen immer größer geworden sein. Eine gemeinsame Basis für die Beziehung habe es zuletzt kaum mehr gegeben. Zusätzlich soll Toni Gabalier mit anderen Frauen gesichtet worden sein – etwas, das bei der Sängerin gar nicht gut angekommen sei.

Naschenweng vom Liebespech verfolgt

Für Naschenweng ist es nicht die erste bittere Erfahrung in Herzensangelegenheiten. Schon früher hatte sie offen über ihr Pech in der Liebe gesprochen: „Ich hatte oft Männer, die sich mehr für das Showgeschäft als für mich interessiert haben.“ Mit Toni habe sie das Gefühl gehabt, endlich den Richtigen gefunden zu haben. Umso härter dürfte das aktuelle Liebes-Aus treffen.

Offiziell bestätigt ist die Trennung freilich nicht. Auf oe24-Anfrage meldete sich bisher niemand zu Wort. Gegenüber Bild ließ ihr Manager nur ausrichten, dass sich Melissa nicht zu privaten Angelegenheiten äußern wolle.