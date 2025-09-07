Melissa Naschenweng: Heißer Busenblitzer auf Instagram

Gerade erst wurde die Trennung von Toni Gabalier öffentlich, schon zeigt Melissa auf Instagram wieder viel Haut und sogar Underboobs. Die Fans sind aus dem Häuschen.

Seit ihrer Trennung von Toni Gabalier wird eifrig über das Liebesleben von Melissa Naschenweng spekuliert. Immer wieder wurde die Schlagerqueen in männlicher Begleitung gesehen – nun zeigt sie sich auch auf Instagram in Flirtlaune.

Mehr lesen:

Ihr neuestes Posting zeigt sich in einem auffälligen roten Kleid mit Blumenmusterung und Knöpfen bis zum Hals. Von zugeknöpft kann hier allerdings nicht die Rede sein, denn das Kleid ist unterhalb des Busens ausgeschnitten und erlaubt einen verführerischen Blick – ein Look, der eindeutig Signale setzt. Dazu schrieb Naschenweng schlicht: „Sonntagsgrüße von daham“.

Fans rasten aus

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb kürzester Zeit überschlugen sich die Kommentare. „Wow, Lady in Red. Sehr schöne Frau“, schwärmte ein Follower. Andere ließen Herz- und Flammen-Emojis da und zeigten sich begeistert vom freizügigen Auftritt der Sängerin.

Mit ihrem neuen Posting beweist Melissa Naschenweng: Auch abseits der großen Bühnen versteht sie es, ihre Fans in Aufruhr zu versetzen – und sich selbstbewusst in Szene zu setzen. Bei diesem Anblick stehen die Männer ohnehin Schlange.