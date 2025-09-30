Alles zu oe24VIP
Melissa Naschenweng und Oimara.
© Instagram

Hui

Naschenweng überrascht mit Kinderwunsch-Ansage: Gleich 4 (!) Burschen

30.09.25, 13:17
Ihre neue Aussage auf Insta sorgt für eine Überraschung!

Melissa Naschenweng arbeitet derzeit mit dem  bayerischen Musiker Oimara zusammen. Sie bringen bald den Song „ Koa Bergbauernbua “ heraus. Der Track erscheint am 3. Oktober.

Keck geht es zwischen den beiden zu, ob da mehr dahintersteckt? Möglich! Denn eine Aussage sorgt nun für Wirbel: "Mindestens vier Bergbauernbuam machen" singen die beiden in einer Story auf Instagram.

© Instagram

Beziehungsstatus

Doch die Zwinkersmileys lassen es erahnen, das ist alles nur ein Spaß! Und vor allem eine gute Werbung für die Single, die bald erscheint.

Verwirrung um Schleife

Melissa will sich derzeit in Liebesdingen nicht festlegen, schweigt zu ihrem Privatleben und hat sogar die Dirndlschleife einmal links (ledig) und einmal rechts (vergeben) getragen. Oder wie oben ersichtlich - ohne Schleife vorne.

