Melissa Naschenweng: Weihnachts-Countdown startet – Adventkalender nur in kleiner Auflage erhältlich

Die heimische Schlagerqueen lässt die Fan-Herzen höher schlagen - auf Instagram kann man jetzt schon Vorbestellungen für ihren ganz persönlichen Adventkalender machen.

Der Herbst hat noch nicht einmal richtig begonnen, doch Melissa Naschenweng denkt bereits an Weihnachten. Die Sängerin bewirbt seit dieser Woche ihren neuen Adventkalender 2025, der gemeinsam mit Lindt umgesetzt wurde. Über ihre Social-Media-Kanäle macht sie deutlich: Die Stückzahl ist streng limitiert, erhältlich ist das Produkt nur solange der Vorrat reicht. Wer sich also eine Portion süße Vorfreude sichern möchte, kann den Kalender schon jetzt vorbestellen – ausgeliefert wird er im Oktober, rechtzeitig vor Beginn der Adventzeit.

Auf dem Cover des Kalenders zeigt sich die Musikerin in typischer Bühnenpose, umrahmt von glitzernden Effekten – eine Mischung aus Weihnachtsflair und Konzertfeeling, die ihre Marke perfekt widerspiegelt. Für ihre Fans bedeutet das: 24 Tage lang süße Überraschungen, kombiniert mit einem Stück „Naschenweng-Feeling“.

Melissa Naschenweng kündigt den neuen Adventkalender an. © Instagram

Doch bevor an Weihnachten zu denken ist, steht noch ein anderer Höhepunkt am Programm: Am Donnerstag tritt Melissa auf der Brunner Wiesn auf. Dort will sie wie gewohnt für ausgelassene Stimmung sorgen. Die 35-Jährige ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Shows, die nicht nur musikalisch überzeugen, sondern regelmäßig zur großen Party werden.





Rätsel um Beziehungsstatus

Viele Fans hoffen zudem, dass die Musikerin bei dieser Gelegenheit vielleicht auch ein paar persönliche Einblicke gewährt. Über ihr Privatleben äußert sich Naschenweng nur selten, was die Spannung zusätzlich steigert. Ob es dazu auf der Wiesn tatsächlich kommt, bleibt abzuwarten.