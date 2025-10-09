Beide hatten was mit ihm, doch wer wird das Rennen machen?

Zwei Blondinen, zwei Kerle und ein Lift, der plötzlich stecken bleibt. Was sich wie ein Witz anhört , ist eine nicht so lustige Sache, denn die Frauen sind beide an einem der Männer interessiert!

Moderatorin Silvia Schneider und Schlagerstar Melissa Naschenweng stellen plötzlich fest, dass sie beide etwas intimeren Umgang hatten mit Musiker Paul Pizzera ! Und zu dieser brenzligen Begegnung ist auch noch Videomaterial auftgetaucht ...

Denn es handelt sich nicht um eine Szene aus dem echten Leben, sondern um einen Ausschnitt aus der neuen Filmkomödie "Neo Nuggets", die am 15.10. in die Kinos kommt.

Fortsetzung

Es ist die Fortsetzung des Streifens "Pulled Pork", der uns Zuseher:innen mit einem Mega-Cliffhanger zurückließ. Viel wollen wir noch nicht verraten außer dass sich Schmäh und Action wieder abwechseln, die Hauptfiguren Flo (Pizzera) und Eddy (Jaus) ein Geheimnis lüften und... ja, es geht auch wieder heiß her, zwischenmenschlich.