"Neo Nuggents", die Fortsetzung von "Pulled Pork" ist jetzt im Kino zu sehen.

Im neuen Pizzera-und-Jaus-Streifen "Neo Nuggets" geht's so rasant und mit Schmäh dort weiter, wo uns das Ende vom ersten Teil ("Pulled Pork") hängen hat lassen. Schwester Samira (Gizem Emre) ist wieder da, doch etwas stimmt ganz und gar nicht mit ihr und so muss sich das Duo Flo und Eddi auf ein gefährliches Abenteuer begeben, das sie auch zum Schatz im Toplitzsee führt ...

© 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein

Mehr zum Thema

Sind kleine Buben

100.000 Zuseher:innen hatte der erste Teil, wenn der zweite (pssst, wir finden ihn noch stärker) da mitzieht oder drüber hinausgeht, könnte bald ein dritter Streifen folgen. Am 15.11. fand die Premiere statt und wir trafen die Stars des Films vorab zum Gespräch: Pizzera beschrieb den neuen Film als ein "ehrliches, lustiges, schönes Popcorn-Kino, ein cineastischer Eskapismus für harte Zeiten ". Und Jaus fügt hinzu, wie toll die blutigsten und actionreichsten Szenen für sie waren, denn "wir sind halt schon kleine Buben".

© 2025 Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein

Keine Muskelfaserrisse und Quetschungen, aber

Dieses Mal gab es keine Muskelfaserrisse, oder Quetschungen aber fast Frostbeulen, denn "die Kälte im Februar und März war wirklich heavy". Definitiv nicht unterkühlt ging es zwischen Silvia Schneider (spielt die harte LKA-Ermittlerin Alice) und Pizzera (der fidele Privatdetektiv und Ex-Polizist) zu. Denn bevor die zwei sich im Verhörraum wiedersehen, hatten sie schon Vollkontakt.

Melissa Naschnenweng (rechts) mit Paul Pizzera und Silvia Schneider bei der "Neo Nuggets"-Premiere © Roman Fuhrich

Sagenumwobene Szene

Die Liebesszene, die das innige Verhältnis im Film illustriert, ist mittlerweile fast schon sagenumwoben, denn sie ist seit Monaten Thema in den österreichischen Zeitungen. Klar, da mussten auch wir bei Pizzera und Schneider nachfragen. Die nahmen es locker und professionell und plauderten drauf los.

Pizzera: "Will nur Genitalien zeigen"

Die Intimkoordinatorin des Films sprach vorab mit den Zweien über die pikante Szene. Was gezeigt werden soll und was nicht. Schneider: "Ich habe gesagt, dass ich keine Genitalien, keinen Busen, keinen Po zeigen will. Und der Paul hat gesagt, er will nur Genitalien zeigen. Sie hat sehr schnell gemerkt, dass das einfach der Schmäh ist vom Paul."

Schneider: "Hatte schlimmere Arbeitstage"

Am Tag des Drehs wurde dann noch einmal darüber geredet, bis klar war: "Machen wir es einfach. Ich habe dann gesagt, er soll mich angreifen, wo er will und ich greife ihn an, wo ich will. Jetzt trinken wir ein Bier und dann drehen wir den Schass. Und genau so war es auch", erzählt Schneider im oe24-Interview. Augenzwinkernd fügt sie noch dazu: "Es war zu schnell vorbei," und: "ich hatte schlimmere Arbeitstage."

War entwürdigend

Und Paul Pizzera führt aus: "Jeder, der schon mal auf einem Filmset war, weiß, dass Sex-Szenen alles andere als intim sind. Viele Leute stehen da und schauen." Besonders schlimm fand er das "Kostüm": "Als Mann bekommt man eine fleischfarbene Sturmhaube für den Penis. Es ist wahnsinnig entwürdigend. Es ist wirklich blamabel." Aber seiner Filmpartnerin Schneider streut er Blumen: "Das Schöne ist, wir mögen uns halt privat gern."