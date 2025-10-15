Alles zu oe24VIP
Cineplexx: Vegane Nachosauce feiert Premiere
21. Oktober

Cineplexx: Vegane Nachosauce feiert Premiere

15.10.25, 14:39
Zum Cineplexx Day am 21. Oktober gibt es ein neues Snackspecial und Kino ab nur 4 Euro!

Am 21. Oktober dreht sich im Lieblingskino alles um Genuss. Zum internationalen Nacho-Tag wird im Raum Wien offiziell die neue vegane Nachosauce gelauncht – ein cremiger Snack, der nicht nur Veganer:innen begeistert. Die pflanzliche Alternative zur klassischen Käsesauce überzeugt mit vollem Geschmack.

Vegane Nachosauce & Kino ab 4 Euro

Für alle Cineplexx-Fans, die die neue Sauce direkt vor Ort genießen möchten, gibt es außerdem attraktive Kinoangebote: Alle Filme für nur 5 Euro, bzw. 4 Euro mit xXtra Card Guthaben, in jeder Sitzplatzkategorie. IMAX- und MX4D-Vorstellungen können an diesem Tag zu jeweils 10 bzw. 9 Euro erlebt werden.

Wer die neue vegane Nachosauce lieber zu Hause genießen möchte, kann ab sofort über die Lieferservice-App „Wolt“ im Raum Wien nicht nur die Sauce, sondern auch viele weitere Snacks und Drinks der Cineplexx Kinos bestellen.

Herbst-Blockbuster für alle Geschmäcker

Natürlich darf auch der Filmspaß nicht fehlen: Von futuristischen Welten in „Tron: Ares“ über animierte Monsterabenteuer in „Alles voller Monster“ bis zu den kleinen Unterwasserheld:innen in „Dora: Magische Meerjungfrauen Abenteuer“ ist für jede:n Kinofan etwas dabei. Wer Lust auf Comedy hat, erlebt mit „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ herbstlichen Humor.

