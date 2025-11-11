Rückschlag für Roland Kaiser: Fans geschockt

Für Fans von Roland Kaiser sind die letzten Tage ein Auf und Ab. Nachdem die Kaisermania 2026 nach langem Zittern doch bestätigt wurde, gibt es nun den nächsten Rückschlag.

Seit letzter Woche steht es fest: Roland Kaiser wird am Elbufer in Leipzig am 31. Juli, 1. August sowie am 7. und 8. August mit der Kaisermania wieder für Stimmung sorgen.

Über 50.000 Fans werden bei dem Schlager-Highlight im kommenden Sommer erwartet. Die Tickets waren am Dienstag ab 15 Uhr erhältlich und in kürzester Zeit vergriffen. Dazu kommt die große Sommer-Open-Air-Tour durch ganz Deutschland.

Genug Chancen für seine Anhänger, ihr Idol mit Hits wie "Santa Maria" oder "Dich zu lieben" zu feiern. Doch ein wichtiger Fixpunkt fällt zum Schock vieler heuer weg.

Kaisermania nicht live

Denn der MDR und Roland Kaiser brechen nächstes Jahr mit einer großen Tradition. Die Kaisermania wird nicht mehr live im TV und im Stream ausgestrahlt. Das ist auf der Homepage zu sehen.

"Während das Live-Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden", steht dort geschrieben. Zuletzt gab es auch immer wieder Kritik an der Übertragungsqualität. Doch für diejenigen, die keine Karten bekommen haben, ist das TV-Aus ein herber Rückschlag.