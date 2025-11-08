Roland Kaiser nach Lungentransplantation: "Erfahrung hat mich gelassener gemacht“

In einem emotionalen Interview erzählt Roland Kaiser nach seiner Lungentransplantation, was sich für ihn danach verändert hat - dabei teilt er so manche Weisheiten und erinnert: Gesundheit ist nicht selbstverständlich.

Der deutsche Schlagerstar Roland Kaiser (73) spricht offen über sein Leben nach der Lungentransplantation. In einem Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“ sagte er, eine solche Erfahrung verändere den Menschen nachhaltig. „Ein Mensch, bei dem danach keine Veränderungen geschehen, der kann nicht reflektieren“, erklärte Kaiser.

„Mich hat diese Erfahrung gelassener gemacht“

„Man geht bewusster mit seinem Leben um und fragt sich: Was tut mir gut und was nicht? Mich hat diese Erfahrung auch gelassener gemacht“, sagte der Musiker. Auf die Nachfrage, wie sich das zeige, erklärte er: „Die Dosis macht das Gift. Man versucht, gesünder zu leben und vermeidet Extreme. Ich mache deutlich mehr Sport als früher, um mich fit zu halten.“

Nach Lungentransplantation zurück im Rampenlicht

Kaiser war vor vielen Jahren an der chronischen Lungenkrankheit COPD erkrankt und erhielt 2010 eine Lungentransplantation. Derzeit läuft ein neuer Film über den Künstler – „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“.

Haltung zu sozialen Medien

In dem Interview sprach Kaiser auch über seinen Umgang mit sozialen Netzwerken: „Ich selbst lese keine sozialen Medien, das tut nur meine Frau“, wurde er zitiert. „Ich habe weder Zugang zu Instagram noch zu TikTok oder Facebook, weil mich das nicht interessiert.“

Geduld und Dankbarkeit

Auf die Frage, was er seinem jüngeren Ich heute raten würde, antwortete Kaiser: „Gedulde dich noch, du brauchst eine lange Zeit, um da stehen zu können, wo ich gerade stehe.“ Es sei ein großes Glück, so weit gekommen zu sein – das mache ihn dankbar. Kaiser wurde in Berlin geboren und lebt in Münster.