Roland Kaiser
Enttäuschend

Kaisermania 2025: Hartes Fan-Urteil "Katastrophe!", "Habe weggeschaltet!"

11.08.25, 13:02
Roland Kaisers Show fand nicht bei allen Anklang.

Am 9.8. war es wieder soweit und "Kaisermania" fand  zum vierten und letzten Mal dieses Jahr am Dresdner Elbufer statt. Urgestein Roland Kaiser stand mit seiner Band auf der Bühne und präsentierte neue Songs und große Hits - vor tausenden Fans und der Kulisse der Dresdner Altstadt.

Im TV konnte die Sause auch verfolgt werden, der MDR übertrug für alle Fans vor den Bildschirmen. Doch die waren nicht begeistert. Der Grund: Die Tonqualität war sehr schlecht. Bereits beim Eröffnungslied "Ich werde da sein" kam die Stimme Kaisers blechern rüber und die Instrumente waren kaum zu hören. Auf Instagram waren die Urteile hart und deutlich.

Das schrieben Fans auf Insta

  • Die Tonqualität war unterirdisch! SEHR SEHR SCHADE! Es war dadurch kein Genuss und wir haben weggeschaltet. Das erste Mal.
  • Leider war der Ton bei der TV-Übertragung einer Katastrophe und hat das Konzert doch sehr negativ beeinträchtigt
  • Ging mir genauso. Ich war echt irritiert, da es sich total blechern angehört hat, ganz gruselig
  • Anfangs fand ich das auch, wurde aber ab ca. der, zweiten Hälfte besser, da hat die "Technik" des MDR sicher nachjustiert. 

Im Netz wird nun heiß diskutiert, woran die schlechte Qualität lag, aber eine eindeutige Erklärung gibt es bislang nicht. Viele Fans feiern indes den Schlagerstar, der mit seinen 73 Jahren noch für viel Stimmung sorgte.

