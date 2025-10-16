"War sehr schlimm": Das war Beatrice Eglis schmerzhaftester TV-Moment

Beatrice Egli ist bei den TV-Zuschauern immer sehr beliebt und punktet meist mit ihrer guten Laune. Aber eine Sendung war eine sehr große Herausforderung für den Schlager-Star.

Seit 2013 ist Beatric Egli ein Teil der deutschen TV-Landschaft. Damals konnte sie den Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" erlangen. Nach all den Jahren steht Egli noch immer gerne im Rampenlicht. Doch ein Auftritt hat Spuren bei ihr hinterlassen.

Verletzung bei "Ninja Warrior"

Bei der Sendung "MDR um 4" erzählte Beatric Egli über einen sehr schmerzhaften Moment bei einer Fernsehshow. Sie sagt: "'Ninja Warrior" war sehr schlimm, weil ich mich dabei sehr verletzt habe und auch wahnsinnig Glück hatte, dass ich mir nicht die Knie zertrümmert habe".

© Michael de Boer

© Michael de Boer

© Michael deBoer

Im Jahr 2017 nahm die Schlager-Queen beim Promi-Special der beliebten RTL-Show teil. Die 37-Jährige musste einen anspruchsvollen Hindernisparcours überstehen. Die Schweizerin unterschätzte die Wassertiefe des Beckens. Dabei landete sie mit den Knien hart auf den Beckenboden.

Familie riet ihr ab

Trotz ihres heutigen Erfolgs riet ihre Familie von einer öffentlichen Karriere ab. Vor allem ihr Großvater war sehr skeptisch, so Beatrice Egli im SRF-Podcast "Focus".

Sie erzählt: "Das machst du auf gar keinen Fall. Das ist vielleicht eine Schande, vielleicht wirst du völlig fertig gemacht". Aber die Schweizerin ging ihren Traum nach und wurde dafür belohnt: "Ich [bin] froh, dass ich mich da mit dem Herzen durchgesetzt habe und den Weg gegangen bin, mit allem, was dazugehört".