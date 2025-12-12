Hose vergessen? Melissa Naschenweng sorgt im ultraknappen Outfit für Wirbel

Die Schlagersängerin sorgt auf Instagram erneut für Schnappatmung. Hier mussten die Fans tatsächlich zweimal hinschauen.

Während viele noch überlegen, welche Kekse sie backen oder welche Geschenke sie besorgen könnteb, sorgt Schlagersängerin Melissa Naschenweng mit einem neuen Instagram-Posting für eine Adventsstimmung der besonderen Art. Auf dem Foto zeigt sie sich in einem ultraknappen, dunklen Jumpsuit mit goldenen Knöpfen – so kurz, dass man im ersten Moment tatsächlich zweimal hinschauen muss. Das Outfit wirkt, als hätte sie die Hose vergessen. Doch genau dieser provokante Look scheint gewollt: Die Sängerin posiert selbstbewusst, locker, fast herausfordernd – perfekt gestylt und mit langen, weich fallenden Haaren.

Mehr lesen:

Der Beitrag schlägt ein wie eine Bombe. Denn anstatt einer romantischen Weihnachtsbotschaft stellt sie ihren Followern eine simple, aber sehr zweideutige Frage: „Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?“

Heißer Wunsch

Und damit entfacht sie ein Fan-Feuerwerk. Innerhalb kürzester Zeit sammeln sich unzählige Kommentare unter dem Post – viele davon alles andere als zurückhaltend. Die Community zeigt offen, was in ihren Wunschlisten ganz oben steht. Ein User bringt es frech auf den Punkt: „Eine Nacht mit dir.“ Ein anderer wünscht sich zumindest ein kleines Stückchen Nähe: „Ein Foto mit dir.“ Und natürlich darf der musikalische Traum vieler Anhänger nicht fehlen: „Ein Duett mit dir.“

Die Fans scheinen sich erstaunlich einig zu sein: Ein Geschenk mit der Sängerin selbst ist offenbar der unangefochtene Nummer-1-Wunsch. Neben den eindeutig formulierten Wünschen gibt es aber auch zahlreiche Komplimente. Viele loben die selbstbewusste Ausstrahlung, die perfekte Frisur und das mutige Styling.