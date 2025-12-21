Zwei Mädchen (16 und 17) von Taxler vergewaltigt

Ein Taxifahrer soll zwei jugendliche Kundinnen vergewaltigt haben - eine davon musste nach einer Fußballfeier ihr schlimmstes Erlebnis machen.

Stmk. Die steirische Polizei hat einen 41-jährigen Taxilenker festgenommen, der zwei jugendliche Kundinnen vergewaltigt haben soll. Ein Behördensprecher bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage. Eine detaillierte Beschreibung des zweiten Opfers hatte die Ermittler zu dem Mann geführt. Sein genetischer Fingerabdruck brachte ihn dann mit einem zweiten Fall vom Mai in Verbindung.

Damals - konkret am 24. Mai - wurde eine 16-jährige Steirerin nach der Meisterfeier des SK Sturm Graz von einem Mann mit einer vermeintlichen Gratis-Fahrt von der Merkur Arena in ein Taxi gelockt. Dort passierte der Übergriff. Ein erster Verdächtiger stellte sich als unschuldig heraus. Die Tat dürfte vom 41-Jährigen verübt worden sein, seine DNA befand sich im Auto. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Die Ausforschung des Sexualstraftäters hatte sich insofern in die Länge gezögert, weil das Taxiunternehmen der Aufforderung der Exekutive, die Fahrerdaten für die Ermittlungsarbeit zur Verfügung zu stellen, größtenteils nicht nachgekommen sein soll. Mitte November war es dann zu dem zweiten Übergriff auf einen jugendlichen Fahrgast gekommen.