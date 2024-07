Achtung! Alarmstufe ROT am Reumannplatz

Polizei vor allem im Brennpunkt-Bezirk Favoriten im Großeinsatz

Hitzige Stimmung. Die heißblütigen türkischen Fans werden heute auch in Wien für Stimmung sorgen. In der Hauptstadt gibt es gleich mehrere Hotspots, wo die Fußballbegeisterten auf einen Sieg gegen unsere EURO-Helden hoffen. Laut Muhammed Yüksek, SPÖ-Bezirksrat in Favoriten, ist ein solcher zum Beispiel der Hauptbahnhof, wo es vor dem Eingang ein Public Viewing gibt, das eigentlich für 500 Personen beschränkt ist, wo aber mangels Absperrung deutlich mehr Fußballbegeisterte zu erwarten sind. Daneben sind auch Lokale in der Favoritner Fußgängerzone bis zum Reumannplatz und am Brunnenmarkt in Ottakring beliebt.

Die Polizei ist in Alarmbereitschaft: "Die Wiener Polizei wird mit einem umfassenden Sicherheitskonzept das Möglichste tun, um strafbare Handlungen, insbesondere gegen Leib und Leben, im besten Fall hintanzuhalten", heißt es auf oe24-Anfrage.