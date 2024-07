HEUTE SIND WIR ALLE EURO!

Ein ganzes Land fiebert dem EM-Achtelfinale unserer ÖFB-Helden und der Türkei entgegen.

Denn alle wollen heute (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) dabei sein, wenn die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick das historische erste EURO-Viertel­finale der Geschichte erreicht.

Ganz gleich ob zu Hause vor dem TV, beim Public Viewing oder in der Leipziger Red Bull Arena. Mehr als 6.000 rot-weiß-rote Schlachtenbummler machen sich mit dem Auto, Bus oder Flugzeug auf den Weg in die deutsche Metropole. Darunter werden auch, wie bei der 3:2-Gala gegen die Niederlande, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) sein.

Aus 9 Millionen Teamchefs wurden 9 Millionen Daumendrücker, noch nie war der Glaube im Land an einen Sieg so groß wie jetzt. In der oe24.at-Umfrage glauben nur 14 % der Teilnehmer, dass die ÖFB-Elf nach dem Achtelfinale die Heimreise antreten muss.

Österreich freut sich auf Nacht der Rekorde

Neben den riesigen Freuden der Fans freut sich auch die heimische Wirtschaft auf unser Fußball-Highlight des Jahres. Allein durch den Aufstieg unter die besten 16 Nationen Europas erwartet der Handel einen Mehrumsatz in Höhe von 50 Millionen Euro, wenn unser Sommermärchen weitergeht, freut sich die Gastronomie, Fanartikel-Verkauf & Co. auf einen weiteren Anstieg. Auch ServusTV fiebert einem weiteren Quotenrekord (siehe rechts) entgegen.

Berlin ist heiß auf ÖFB-Hit gegen die Türkei

Doch nicht nur Österreich ist im ÖFB-Fieber. Sogar der EM-Gastgeber liebt unser Land. ÖFB-Schals und Trikots sind in Teilen Deutschlands derzeit ausverkauft. Und die Fan-Meile vor dem Brandenburger Tor macht für den Achtelfinal-Hit eine Ausnahme. Eigentlich sollten hier nur die Partien der DFB-Mannschaft, die Spiele im Olympiastadion und alle Matches ab dem Viertelfinale gezeigt werden, doch aufgrund der unzähligen Fan-Anfragen wird heute eine Ausnahme gemacht.