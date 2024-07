Weg zum Erfolg führt über den Rangnick-Stil

oe24-Insider Frenkie Schinkels über unser Achtelfinale.

Vorab: Ich freue mich riesig auf das heutige Spiel. Ich habe viele türkische Freunde und mir taugt die südländische Lebensart und auch ihre Spielweise. Genau hier liegt für mich der Schlüssel zum Erfolg. Türkische Spieler wollen immer den Ball am Fuß haben und in Ruhe mit dem Aufbau beginnen. Das spielt Teamchef Ralf Rangnick in die Karten. Sein Spielstil ist unter anderem auf das Pressing ausgelegt. Da bekommst du keine Sekunde Zeit, um dich zu sortieren.

Auch Arnie kann drei Tore machen

Schon beim letzten Duell hat sich gezeigt, dass mögen die Türken nicht. Noch ein Wort zum 6:1. Ich würde statt Michael Gregoritsch im Sturm wieder Marko Arnautovic bringen. Er ist der Kapitän und in Top-Form. Genau dieses Spiel ist wie bestellt für ihn. Und ich traue Arnie auch drei Tore gegen die Türkei zu – so wie Gregerl im März. Also Burschen, holt euch den Sieg!