Fremdgeh-Zoff und Outing-Skandal bei Yeliz und Ex Jannik

Der Streit zwischen Yeliz Koc und Ex-Freund Jannik Kontalis eskaliert gerade völlig. Die beiden liefern sich eine heftige Schlammschlacht auf Social Media - da kommen nun sehr intime Details heraus - die Rede ist sogar vom Fremdgehen!

Yelic und Jannik lernten sich im deutschen Trash-TV kennen - sie wurden ein Paar und trennten sich in den vergangenen drei Jahren mehrmals. Und jetzt entsteht ein Skandal-Streit, denn beide Parteien werfen sich gegenseitig sehr intime Dinge vor - es wird sogar mit strafrechtlichen Begriffen umhergeworfen.

Jannik intim mit einem anderen Mann

Das ehemalige Society-Pärchen eskaliert gerade: Auslöser war ein Foto von Jannik mit Reality-Star Bill Kaulitz, der bekanntlich auf Männer steht. Darin sieht man die beiden ziemlich "eng" und aneinander gekuschelt. Die Fans begannen zu spekulieren - steht Jannik vielleicht doch auch auf Männer? War das ein indirektes Outing? Oder ein geschickter PR-Move?

Yeliz: "Wusste anfangs nicht, dass er auf Männer steht"

Dann äußerte sich seine Ex Yeliz erstmalig zu Wort via Instagram: „Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen. Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen.“ Sie habe geschwiegen, weil sie ihn nicht habe outen wollen, wie die deutsche "Bild" sie zitiert.

© getty

Doch Jannik rastete daraufhin aus und meldete sich ebenso via Insta: „Das ist Rufmord auf einem ganz anderen Level. Das ist alles falsch, gelogen, das sind komplette Unwahrheiten, was uns angeht. Ich bin gefahren und wollte dich nie wiedersehen, nicht du.“

Es wird brisanter: Yeliz antwortet auf ihrem Account, sie finde es erschreckend, dass es als Rufmord gelte, aufs selbe Geschlecht zu stehen. Die Reality-Branche auf Social Media kannte plötzlich nur noch dieses Thema, alle gaben ihren Senf dazu - und bezogen Partei.

Fremdgeh-Skandal ausgeplaudert?

Dann schießt Jannik noch nach: „Bei Rufmord geht es darum, dass du behauptest, ich wäre fremdgegangen. Nicht, auf wen man steht. Aber wie konnte ich erwarten, dass du das checkst? War mein Fehler.“ Dabei hatte Yeliz nie von Fremdgehen gesprochen. Holte Jannik also versehentlich durch ein Missverständnis ein intimes Detail der Beziehung hervor? Es bleibt unklar, ob, und wenn ja, wer wem fremdgegangen ist.

Kaulitz provoziert

Bill Kaulitz hingegen äußerte sich belustigt zu der Sache: „Ich möchte mit den Gerüchten aufräumen und sie bestätigen: Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach.“ Damit meint er Jannik, der, wie vor einigen Tagen bekannt wurde, sich um das Bürgermeisteramt seiner Stadt beworben hat. Ob es ironisch gemeint war, bleibt wohl offen.