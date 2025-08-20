Königin Rania begeistert mit intimem Ehe-Moment

Königin Rania von Jordanien meldet sich nach der Sommerpause zurück – mit einem privaten Kaffee-Moment an der Seite von König Abdullah II.

Nach ihrer Sommerpause meldet sich Königin Rania von Jordanien (54) zurück – und begeistert ihre Follower mit einem ungewöhnlich privaten Einblick. Auf Instagram teilt die Monarchin ein Foto, das sie ganz entspannt neben ihrem Ehemann, König Abdullah II. (63), bei einer gemeinsamen Kaffeepause zeigt.

Ein royales Paar im Alltagsmoment

Das Bild ist in einer schlicht eingerichteten Küche aufgenommen, das Licht gedimmt und warm. Rania trägt ein graues T-Shirt, ihr Haar fällt locker über die Schulter, in der Hand hält sie ein großes Glas Kaffee. Mit der anderen Hand legt sie sanft den Arm um die Schulter ihres Mannes. König Abdullah zeigt sich im blauen T-Shirt, beide strahlen in die Kamera – ein intimer Moment, der die royalen Pflichten für einen Augenblick vergessen lässt.

„Die schönste Tasse Kaffee“

Untertitelt hat die Königin das Foto mit den Worten „Die schönste Tasse Kaffee“ sowie „Lieblingskaffeepause“. Dazu fügte sie ein Kaffeetassen-Emoji und ein rotes Herz hinzu – eine kleine Geste, die den persönlichen Charakter des Posts unterstreicht.

Nahbar und authentisch

Die Szene wirkt überraschend alltäglich und hebt genau das hervor, was ihre Fans an Rania schätzen: Natürlichkeit und Authentizität. Ganz ohne Pomp zeigt sich die Königin als Frau, die die einfachen Dinge genießt – und vermittelt damit, dass auch im Königshaus kleine Pausen im Alltag wichtig sind.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Unter dem Posting finden sich unzählige Herz-Emojis und begeisterte Kommentare. Für viele Anhänger ist es gerade diese Bodenständigkeit, die Rania von Jordanien so besonders macht.