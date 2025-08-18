Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
König Charles und Königin Camilla
© APA

Sandringham

Wespen-Alarm auf Sandringham: König Charles kämpft mit Plage

18.08.25, 15:45
Teilen

Auf Sandringham, dem Landsitz von König Charles III., sorgt in diesem Sommer eine riesige Wespenplage für Aufregung. Besucher werden gewarnt, Nester entfernt – und der König selbst setzt auf schonende Lösungen. 

Statt royaler Idylle herrscht derzeit auf Sandringham, dem Landsitz von König Charles III. (76) in Norfolk, ungewohnter Trubel. Wie die britische Sun berichtet, sorgt eine regelrechte Wespenplage für Probleme – so massiv, dass bereits die Schädlingsbekämpfung ausrücken musste.

Mehr lesen: 

Mindestens drei große Nester wurden im Juli auf dem königlichen Gestüt entfernt. Zudem hat das Personal zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Müllcontainer wurden mit Stoff abgedeckt, auf dem Gelände von rund 20.000 Hektar warnen Schilder Besucher vor „hoher Wespenaktivität“.


 

Herausfordernde Situation

Damit die Insekten nicht getötet werden, setzt man auf Kunststofffallen: Die Wespen werden eingefangen und andernorts wieder freigelassen. Denn auch wenn die Plage eine Herausforderung für Touristen darstellt, betont eine Quelle gegenüber der Zeitung: „König Charles liebt die Natur – und Wespen sind ein wichtiger Teil des Ökosystems.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden