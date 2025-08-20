Alles zu oe24VIP
JJ jubelt über ESC "dahoam" in Wien

20.08.25, 09:23
Das Duell zwischen Millionenmetropole und Alpenidylle ist entschieden: Wien wird Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, den der ORF 2026 nach dem heurigen Triumph von JJ beim Musikbewerb in Basel ausrichtet. 

Damit setzte sich die Bundeshauptstadt gegen die Tiroler Landeshauptstadt durch, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Wien ist damit nach 1967 und 2015 zum dritten Mal die ESC-Gastgeberstadt.

JJ freut sich 

Johannes Pietsch alias JJ, ESC-Gewinner 2025: "Ich freue mich so sehr, dass der ESC 'dahoam' in Wien stattfindet! Der dritte Eurovision Song Contest in Österreich, wieder in Wien. Ich bin froh und stolz und freu mich schon auf das kommende Jahr!", so der Wiener Sänger gegenüber der APA.

Finale am 16. Mai 2026

Zugleich mit der Entscheidung über die Host City für die Jubiläumsausgabe des Gesangsbewerbs hat man auch den Zeitplan für die gigantische Musikshow bekanntgegeben: Das Finale des ESC 2026 wird am 16. Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden. Damit steht auch fest, dass das 1. Halbfinale am 12. Mai, das 2. Halbfinale am 14. Mai angesetzt sind.

Maximaler Finanzrahmen der Stadt bei 22,6 Mio. Euro

Im Angebot von Wien seien Leistungen - auch aufgrund der bestehenden Infrastruktur - enthalten, die den finanziellen Aufwand für den ORF reduzieren würden, hieß es in der Aussendung. Darunter etwa die Möglichkeit, alle erforderlichen Räumlichkeiten in bereits bestehenden Gebäuden der Event-Location unterzubringen. Der maximale Finanzrahmen der Stadt Wien anlässlich des ESC 2026 wird mit 22,6 Millionen Euro beziffert. Gesamtkosten wurden vorerst nicht genannt.

