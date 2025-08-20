"Wir können stolz sein" – Ludwig jubelt über ESC-Zuschlag

Der 70. Eurovision Song Contest wird in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen. Das verkündete ORF-Chef Roland Weißmann am Mittwoch. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig jubelt über die Entscheidung.

Der 70. Eurovision Song Contest wird 2026 in Wien stattfinden. Wie der ORF bekannt gab, setzte sich die Bundeshauptstadt im Rennen um die Austragung gegen Innsbruck durch. Das große Finale steigt am Samstag, den 16. Mai 2026, in der Wiener Stadthalle. Die beiden Halbfinals sind auf den 12. und 14. Mai terminiert. Österreich ist als Gastgeberland automatisch für das Finale qualifiziert.

Der Wettbewerb kommt nach dem Sieg des Künstlers JJ mit dem Song "Wasted Love" in Basel nach Österreich. Wien wird damit erneut zur Bühne eines der größten Musikevents der Welt. Schon 2015 hatte die Stadt nach Conchita Wursts Triumph den ESC ausgerichtet.

Hier wird Ludwig die Entscheidung mitgeteilt

Ein Foto aus Ludwigs Büro zeigt den Moment, um 7:37 Uhr, an dem er vom ORF-Chef Roland Weißmann die Entscheidung zum ESC-Zuschlag für Wien telefonisch mitgeteilt bekommen hat. Der Bürgermeister legt nach dem Gespräch auf, hält kurz inne, und lächelt. Er freut sich. Ludwig schaltet das Radio ein und hört sich den Ö3 Wecker an. Danach klingelt das Handy in einer Tour. Es trudeln zig Gratulations-Nachrichten ein.

© Stadt Wien

Ludwig begeistert: "Wir in Wien können stolz darauf sein"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich auf der Plattform X begeistert: "Der ESC kommt nach Wien!", freut sich der Stadtchef. Er fügt hinzu: "Wir in Wien können stolz darauf sein, dass unsere Stadt von der European Broadcasting Union und dem ORF als bestgeeigneter Austragungsort für eines der größten Events weltweit ausgesucht worden ist."

Mit der Entscheidung darf sich Wien auf ein internationales Fest der Musik, Begegnung und Vielfalt freuen, das Millionen Menschen vor die Bildschirme und Tausende in die Stadthalle ziehen wird.