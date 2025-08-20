ESC 2026 in Wien: Das sagt der ORF

Jetzt ist die Entscheidung endlich gefallen. Der ESC wird 2026 in Wien stattfinden.

Nach langem Warten herrscht jetzt Klarheit. JJ will seinen ESC-Sieg 2026 in Wien wiederholen und die Trophäe in Österreich halten.

ORF-Boss

Das sagt der ORF zur ESC-Entscheidung. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Beide Städte haben überzeugende Konzepte vorgelegt. Ich danke den Verantwortlichen in Wien und Innsbruck dafür, dass sie uns die Entscheidung wirklich schwer gemacht haben. Nach eingehender Prüfung und auf Basis einer einstimmigen Jury-Beurteilung ist der ORF zum Schluss gekommen, dass das Angebot von Wien nicht nur infrastrukturell und logistisch, sondern auch wirtschaftlich das attraktivste ist."

"Weit mehr als ein Event in einer Stadt"

Der ORF-Boss weiter: "Bedanken möchte ich mich ausdrücklich für die Bewerbung der Stadt Innsbruck, die sich mit großem Engagement und einem beeindruckenden Konzept für den Eurovision Song Contest 2026 beworben hat. Schließlich ist der Eurovision Song Contest weit mehr als ein Event in einer Stadt. Der ESC ist ein Fest für ganz Österreich, auf das wir alle stolz sein werden.“