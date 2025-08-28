Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht. 
© Instagram

Verkostung

Jimi Blue Ochsenknecht: Wein-Party mit Cheyenne in der Steiermark

28.08.25, 09:13
Nach der Gerichtsverhandlung geht es für Jimi Blue Ochsenknecht wieder edel weiter. Gemeinsam mit seiner Schwester Cheyenne nahm er an einer Weinverkostung teil. Er darf Österreich noch lange nicht verlassen. 

Eigentlich hätte er Österreich längst verlassen sollen – doch nach seinem Prozess wegen Zechprellerei darf Jimi Blue Ochsenknecht (33) das Land weiterhin nicht verlassen. Anstatt Trübsal zu blasen, macht der Schauspieler und Sänger jedoch das Beste aus der Situation: Er verbringt die Zeit mit seiner Familie und widmet sich den schönen Dingen des Lebens.

Mehr lesen: 

Untergekommen ist er derzeit bei seiner Schwester Cheyenne (25), die gemeinsam mit Ehemann Nico ihren Bauernhof in der Südsteiermark führt. Dort findet Jimi nicht nur familiären Rückhalt, sondern auch Ablenkung. Gemeinsam unternimmt das Trio Ausflüge – zuletzt ging es zu einer Weinverkostung beim renommierten Weingut Tement, wo sie edle Tropfen probierten.


 

Momente der Leichtigkeit

Auf Instagram ließen die Geschwister ihre Fans an dem Genussmoment teilhaben. Gläser in der Hand, Sonnenschein im Hintergrund – die Bilder vermitteln Leichtigkeit und Zusammenhalt.

Die Follower reagieren begeistert auf den familiären Schulterschluss. „Schön, euch zusammen zu sehen“, schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: „Freu mich, dass ihr wiedervereint seid.“

Zwangspause

Während die juristische Lage für Jimi Blue also angespannt bleibt, zeigt er sich von seiner gelassenen Seite. Familie, Natur und ein gutes Glas Wein – so lässt sich die Zwangspause in Österreich wohl leichter aushalten.

