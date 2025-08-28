Alles zu oe24VIP
Jimmi Blue Ochsenknecht
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Gerichtsentscheid

Jetzt doch! Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich verlassen

28.08.25, 11:20
Das Gericht in Innsbruck entschied, dass Ochsenknecht ausreisen darf.

Noch gestern hieß es, dass er in Österreich eine weile gefangen sei, doch nun ist entschieden worden, er darf das Land verlassen.

Raus aus Österreich

Somit ist Jimi Blue Ochsenknecht erstmal frei und darf nach Deutschland ausreisen. Das berichten deutsche und österreichische Medien nun. 

Gegenüber der deutschen Bild bestätigte Staatsanwalt Hansjörg Mayr die Entscheidung: „Es wurde alles aufgehoben. Das Gelöbnis, in Österreich einen Wohnsitz zu nehmen, die Abnahme der Reisepapiere und die hinterlegte Kaution.“  

Darum geht es

Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht genoss mehrere Tage Aufenthalt im Hotel Sonne in Tirol – doch laut dem Hotel blieb die Rechnung über 13.827,35 Euro unbezahlt. Das Haus sah sich gezwungen, juristisch gegen den Schauspieler vorzugehen. Das Ergebnis: Im März 2023 entschied das Bezirksgericht Kitzbühel zugunsten des Hotels. Jimi Blue wurde zur Zahlung der offenen Summe plus Zinsen und Prozesskosten in Höhe von 1963,50 Euro verurteilt.

