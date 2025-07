Jimi Blue Ochsenknecht landet im Gefängnis-Transport

Jimi Blue Ochsenknecht (33), Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht, wird nach Österreich ausgeliefert.

Grund ist eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro, die sich auf seine mehrtägige Geburtstagsfeier Ende 2021 in einem Tiroler Hotel bezieht. Trotz Mahnungen, angebotener Ratenzahlung und Gerichtsverfahren beglich der Schauspieler die Rechnung nicht vollständig – auch nicht, nachdem seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) einen Teil der Summe zahlte.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wirft ihm schweren Betrug vor und hatte ihn sogar per europäischem Haftbefehl gesucht – wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Am 25. Juni wurde Ochsenknecht nach seiner Landung in Hamburg festgenommen. Nun erfolgte am Dienstag seine Überstellung per Gefangenentransport aus der Justizvollzugsanstalt Holstenglacis in Hamburg nach Innsbruck.

Die Auslieferung wurde zuvor vom Hanseatischen Oberlandesgericht genehmigt und durch die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg bestätigt. In Österreich soll sich Jimi Blue nun vor Gericht verantworten. Zuletzt sprach er im TV-Format "Villa der Versuchung" über seine Schuldenprobleme.