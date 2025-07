Zellen-Razzia bei Jimi Blue Ochsenknecht

Der Reality-TV-Star Jimi Blue Ochsenknecht (33) sitzt seit einer Woche in Untersuchungshaft in Hamburg.

Nun geriet er erneut in den Fokus der Justiz: Am Mittwoch durchsuchten laut "Bild" mehrere Justizbeamte unangekündigt seine Zelle. Hintergrund der Razzia war demnach offenbar der Verdacht, dass Jimi Blue ein Handy im Gefängnis haben könnte, was strikt verboten ist.

Instagram-Posting als Auslöser

Auslöser soll ein Instagram-Posting gewesen sein, in dem sich Jimi Blue bei seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) für die Begleichung seiner Schulden bedankte. Da unklar ist, wie dieser Beitrag aus dem Gefängnis veröffentlicht werden konnte, vermuteten die Beamten, dass er Zugriff auf ein Handy gehabt haben könnte. Während der Durchsuchung sei seine Zelle gründlich untersucht worden – angeblich sogar die Toilette. Ein Mobiltelefon sei dabei jedoch nicht gefunden worden.

Die Justizbehörde äußerte sich nicht offiziell zu dem Vorfall. Es bleibt möglich, dass jemand aus seinem Umfeld den Instagram-Beitrag in seinem Namen veröffentlichte.

Ermittlungen gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue steht derzeit wegen schweren Betrugs in Österreich unter Verdacht. Ein Hotelier aus Tirol wirft ihm vor, eine Rechnung über rund 14.000 Euro nicht bezahlt zu haben.