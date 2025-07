Ochsenknecht: Liebes-Comeback mit Yeliz aus dem Knast?

Seit Tagen sitzt Jimi Blue Ochsenknecht in Untersuchungshaft – doch nicht nur wegen einer offenen Hotelrechnung wird gegen ihn ermittelt. Er kämpft aber auch mit einer anderen Realität: seinen Gefühlen. Aus dem Gefängnis meldet er sich mit einer Botschaft – direkt an seine Ex-Freundin Yeliz Koc

Die Worte, die Jimi Blue via Instagram-Story teilte, überraschen: „Danke, dass du mir auch hier wieder eine Chance gegeben hast. Du bist eine absolute Löwin.“ Er fährt fort: „Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hast, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun.“ Der Hintergrund: Der Sohn von Schauspiel-Legende Uwe Ochsenknecht war am Hamburger Flughafen festgenommen worden, nachdem er aus Dubai zurückkehrte. Grund war eine nicht bezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro. Und wer beglich die offene Forderung? Ausgerechnet Yeliz Koc – Reality-Star und Mutter seiner Tochter Snow (3).

Die Beziehung zwischen Jimi und Yeliz war einst turbulent. Zwischen 2020 und 2021 waren sie ein Paar, das Liebesglück zerbrach noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter. Der Schauspieler zog sich damals komplett zurück – keine Vaterpflichten, kein Kontakt. Doch nun scheint sich etwas verändert zu haben. Jimi Blue betont: „Ich bin dir für alles unendlich dankbar und könnte mir keine bessere Mutter für Snow vorstellen. Wir sind eine Familie und ich werde immer an eurer Seite sein. Komme, was wolle.“ Er schließt mit den Worten: „Natürlich werde ich auch für meine Tochter da sein.“

© Eventpress Fuhr

Die Reaktion von Yeliz Koc folgt prompt – und unerwartet versöhnlich. Sie veröffentlicht eine Fotoreihe mit privaten Aufnahmen von Jimi und Tochter Snow, bisher unter Verschluss gehalten. Die Bilder zeigen liebevolle Vater-Tochter-Momente: beim Spielen, Spazierengehen, Kuscheln. In ihrer Instagram-Story schreibt Yeliz: „Unsere Tochter trägt dein Blut in sich. Also sind wir eine Familie und für meine Familie bin ich immer da.“

© Getty Images

Ob sich aus der überraschenden Geste ein echtes Versöhnungskapitel entwickelt? Fest steht: Die Wende im Hause Ochsenknecht-Koc ist nicht nur emotional – sie sorgt für Gesprächsstoff weit über die Promiwelt hinaus.