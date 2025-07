Jimi Blue Ochsenknecht spricht im TV über seine 250.000 Euro Schulden

Während Jimi Blue Ochsenknecht im echten Leben gerade in Haft sitzt, spricht er im Fernsehen über seine Geldprobleme.

In der neuen Show "Villa der Versuchung" geht es vor allem um Geld. Ironischerweise nimmt Jimi Blue Ochsenknecht als Kandidat bei der Sat.1-Show teil, welcher derzeit wegen nicht bezahlter Gastro-Rechnungen in Hamburg in Untersuchungshaft sitzt. Die Sendung in einer thailändischen Villa wird von Verona Pooth moderiert und wurde bereits vor einiger Zeit abgedreht.

Gleich in der ersten Folge spricht Jimi mit seinen Mitstreitern über seine Schulden. Er sagt: "Ich habe ein Faible für teure Sachen. Ich hatte Schulden, das waren so 250.000 Euro oder so." Glück für ihn: Die Promis können gemeinsam maximal 250.000 Euro gewinnen.

"Ich habe mit deiner Ex rumgemacht"

In der Sendung warten 250.000 Euro auf die Kandidaten. In der Unterkunft wird ihnen jeglicher Luxus genommen und muss vom Gesamtgewinn teuer erkauft werden. Zum Beispiel kostet eine Cola gut und gerne 100 Euro, eine Nacht im Bett sogar 2000 Euro pro Person.

Schon beim Einzug empfängt sein Mitbewohner Gigi Birofio Jimi Blue mit dem Satz: "Ich habe mit deiner Ex rumgemacht, auf ,Love Island‘." Ochsenknecht fragte entspannt: "Und, war gut?"

Ochsenknecht als Stimme der Vernunft

Ziemlich schnell wurde den Promis alles entrissen. Betten und Matratzen wurden weggenommen. Schnell war klar, wer sparen möchte und wer prassen will. Einer der Sparer war Jimi. Neben der Kandidatin Bettie Ballhaus, welche in Tränen ausbrach, und dem Schauspieler Raúl Richter war er die Stimme der Vernunft.

Ochsenknecht schimpfte über das verschwenderische Verhalten: "Das ist so ein exzessiver Konsum die ganze Zeit!" Richter lobte seinen Einsatz: "Mit Jimi habe ich einen Seelenverwandten gefunden, was die Geldsache angeht. Wir haben da eine ähnliche Denkweise, was Fairplay angeht und wie man sich im Team zu verhalten hat."