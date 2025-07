Jimi Blue Ochsenknecht wird nach Österreich ausgeliefert!

Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht kann an die österreichischen Behörden ausgeliefert werden. Das Hanseatische Oberlandesgericht habe dies für zulässig erklärt und die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg die Auslieferung bewilligt

Gegen den 33-Jährigen Jimi Blue Ochsenknecht wird in Österreich wegen Betrugs ermittelt. Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die fast 14.000 Euro hohe Rechnung aber trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben. Die Rechnung wurde inzwischen von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc beglichen. Für das Gericht ist die Causa damit allerdings nicht erledigt. Seit rund zwei Wochen sitzt der Schauspieler jetzt bereits in Deutschland in U-Haft.

© MG RTL D / Arya Shirazi

Da seine Auslieferung jetzt beschlossen wurde, sollte er innerhalb der nächsten zehn Tage an die österreichische Justiz ausgeliefert werden. Es ist davon auszugehen, dass Ochsenknecht in die JVA Innsbruck überstellt wird, wo zur Zeit auch Karl-Heinz Grasser einsitzen muss.

Vor knapp zwei Wochen war er nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen worden, weil er wegen der Schulden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Seitdem sitzt er in der Hansestadt in Haft. "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch", schrieb er vergangene Woche auf Instagram.