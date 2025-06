Ochsenknecht: Ex Yeliz zahlt seine 14.000 Euro Schulden

Die Schlagzeilen um Jimi Blue Ochsenknecht (33) reißen nicht ab. Nach seiner Festnahme am Hamburger Flughafen hat der Schauspieler nun eine Nacht in Untersuchungshaft verbracht – jetzt hat ausgerechnet seine Ex die Schulden bezahlt

Der Hintergrund: Im Dezember 2021 feierte Jimi Blue Ochsenknecht seinen 30. Geburtstag im luxuriösen Hotel „Sonne“ in Tirol, doch die Rechnung über knapp 14.000 Euro blieb laut österreichischer Staatsanwaltschaft unbezahlt. Das Hotel klagte, ein Zivilverfahren wurde bereits zugunsten des Hoteliers entschieden – Jimi Blue erschien weder vor Gericht noch äußerte er sich zu den Vorwürfen. © MG RTL D / Arya Shirazi Jetzt sitzt er in Hamburg – und muss sich am Donnerstag einem Haftrichter stellen. Der entscheidet, ob der Sohn von Uwe Ochsenknecht weiterhin festgehalten oder auf freien Fuß gesetzt wird. „Auf Grundlage des internationalen Haftbefehls darf die Festhaltehaft nicht länger als 24 Stunden dauern“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg gegenüber der dpa. Yeliz Koc, Natascha Ochsenknecht © Getty Images Brisant: Laut RTL-Informationen soll ausgerechnet seine Ex-Freundin Yeliz Koc die Hotelrechnung inzwischen bezahlt haben. Doch ob das strafrechtliche Konsequenzen verhindert, ist fraglich. Denn: Zivilrechtlich mag die Rechnung beglichen sein – strafrechtlich bleibt der Verdacht bestehen. Bleibt abzuwarten, wie der Haftrichter entscheidet. Fakt ist: Für Jimi Blue wird die Luft zunehmend dünner. Ein romantisches Geburtstagswochenende könnte nun ein juristisches Nachspiel mit schwerwiegenden Folgen haben.