Diakovska
Küsse auf der Bühne

So verliebt! SIE sind das neue Schlager-Traumpaar

12.01.26, 10:40
Nun gab es den ersten Auftritt des neuen Paares. 

So schön kann Liebe sein! Fans der Sängerin Lucy Diakovska wissen schon seit Oktober Bescheid, dass die "No Angels"-Sängerin neu verliebt ist.

Gemeinsamer Auftritt

Doch jetzt kam es bei Florian Silbereisen zum ersten Auftritt der beiden. Lucy und Freundin Yasi sind nicht nur ein Paar sondern auch Kolleginnen. Lucy singt, Yasi ist Gitarristin und zusammen mit Sing-Legende Marianne Rosenberg legten sie auf der " Schlagerchampions "-Bühne los. Sie sangen den Rosenberg-Schlager "Ich bin wie du".

Fand sie immer interessant

Diakovska erzählte im Gespräch mit der "Bild" vorab: "Yasi ist 2022 nicht nur bei Helene in die Band eingestiegen, sondern auch bei den No Angels. Ich fand Yasi immer interessant, aber weil wir ein Arbeitsverhältnis hatten, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass daraus mehr werden könnte.“ 

Distanz-Liebe

Es ist eine Liebe auf Distanz, denn Yasi lebt in Ulm, Lucy in Bulgarien.

