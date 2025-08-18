Alles zu oe24VIP
Jimi Blue Ochsenknecht auf Campingurlaub
Zusammenhalt

Jimi Blue Ochsenknecht: Camping-Trip vor Österreich-Prozess

18.08.25, 15:10
Die Ochsenknechts zeigen sich vereint: Beim gemeinsamen Camping-Trip in Österreich feierte die Promi-Familie nicht nur Mutter Nataschas 61. Geburtstag, sondern stärkte auch den Zusammenhalt rund um Jimi Blue. 

Von Familienstreit keine Spur: Die Ochsenknecht-Familie zeigte sich am Wochenende geschlossen bei einem Camping-Trip in Österreich. Mit dabei auch Jimi Blue Ochsenknecht (33), der derzeit Österreich nicht verlassen darf und auf dem Hof seiner Schwester Cheyenne (25) lebt. Für die Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ (Sky) schlug die Promi-Familie ihre Zelte an einem See auf – inklusive Kamerateam.

Die Stimmung schwankte zwischen Spaß und kleinen Herausforderungen: Natascha Ochsenknecht feierte vor Ort ihren 61. Geburtstag und überraschte die Familie mit selbstgemachtem Kartoffelsalat und Buletten aus Berlin. Weniger begeistert zeigte sie sich vom Wetter und den Mücken, gegen die sie sich mit „Moskito-Socken“ und einem Ganzkörpernetz rüstete. Tochter Cheyenne musste ins Wasser, um einen Ball ihrer Kinder zurückzuholen, während Jimi Blue sich auf einem Flyboard versuchte und Bruder Wilson Gonzalez (35) mit fragwürdigem Schuhwerk für Lacher sorgte. Oma Bärbel Wierichs hatte es da bequemer: Sie durfte im Wohnmobil übernachten.

 


 

Zusammenhalt groß geschrieben

Trotz aller Pannen überwog der Zusammenhalt – ein Signal inmitten der Schlagzeilen um Jimi Blue. Für ihn steht am 22. August ein Gerichtstermin in Innsbruck an. Dem Schauspieler wird vorgeworfen, Ende 2021 eine Hotelrechnung von rund 14.000 Euro nicht bezahlt zu haben. Nach seiner Festnahme Ende Juni und der Hinterlegung einer Kaution darf er das Land bis zum Abschluss des Verfahrens nicht verlassen. „Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen“, erklärte er dazu jüngst auf Instagram.

