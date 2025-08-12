Wienerin hat TV-Date mit Jimi Blue Ochsenknecht

Der Schauspieler sucht in der Reality-Show "Are You the One" nach Liebe. Eine der Kandidatinnen, die mit ihm ein Date haben, ist Beverly aus Wien.

Tropische Temperaturen, scharfe Sprüche und jede Menge Herzklopfen – ab 13. August geht auf RTL+ die fünfte Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“ über den Bildschirm. Wieder mit dabei: Moderatorin Sophia Thomalla, die 21 Singles durch zehn hitzige „Matching Nights“ begleitet. Der Einsatz ist hoch: 200.000 Euro winken – aber nur, wenn am Ende alle ihr „Perfect Match“ gefunden haben.

Promi-Auftritt mit Vorgeschichte

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt heuer Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Der 33-Jährige, der erst Ende Juni in Österreich wegen einer unbezahlten Hotelrechnung kurzzeitig in Haft saß, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und wohnt vorübergehend am Bauernhof seiner Schwester Cheyenne in der Steiermark.

Noch bevor er am 22. August in Innsbruck wegen mutmaßlichen schweren Betrugs vor Gericht steht, wagt er den TV-Flirt. „Loyal, treu, ehrlich, lustig, abenteuerlustig und spontan“ – so beschreibt er sich selbst. Erste Pluspunkte sammelte er vor allem bei Ex-„Love Island VIP“-Teilnehmerin Viki, „Germany Shore“-Bekanntheit Antonia und „Are You The One?“-Kandidatin Joanna.

Österreichische Konkurrenz im Liebes- und Geldspiel

Gleich zwei Austro-Singles mischen die tropische Dating-Arena auf: Beverly (32), Make-Up-Artistin aus Wien, bekannt aus „Ex on The Beach“ und „Forsthaus Rampensau“. Sie kämpft mit vollem Einsatz – auch wenn ihre emotionalen Ausbrüche für Drama sorgen könnten. „Ich bin die, die hochgeht wie ein Dampfkessel und danach heult“, beschreibt sie sich selbst.

Rob (29), ebenfalls aus Wien, hat schon bei „Match in Paradise“ und „Love Island Polen“ den Gentleman gegeben. Nun ist er bereit, alle Seiten von sich zu zeigen: „Ich hab kein Schamgefühl mehr. Man wird viele Facetten von mir sehen.“

Ob am Ende Geld, Liebe oder nur TV-Ruhm herausschaut, wird sich erst im Finale zeigen – doch an Drama, Emotionen und Überraschungen wird es in dieser Staffel garantiert nicht fehlen.