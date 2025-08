Jimi Blue Ochsenknecht motzt über Knast-Essen

Diese Reise wird Jimi Blue Ochsenknecht (33) wohl nie vergessen: Am 25. Juni wurde der Schauspieler und Reality-Star am Hamburger Flughafen festgenommen – es folgte ein unfreiwilliger Justizmarathon durch mehrere Haftanstalten in Deutschland, bevor er eine Nacht in österreichischer Haft verbrachte

Der Auslöser für das juristische Drama: Eine offene Hotelrechnung über 13.827,35 Euro beim Hotel „Sonne“ in Tirol. Trotz Gerichtsurteil hatte Jimi die Forderung nicht beglichen, woraufhin ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde. Auf Instagram zeigt er sich inzwischen reumütig: „Hätte ich gewusst, wie weit es schon ist, hätte ich es niemals so weit kommen lassen.“ Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zwischen Glamour und Schulden. © Getty Images Lesen Sie auch: "Kakerlaken": Jimi Blue beschimpfte Austro-Wirt - jetzt steht er vor Gericht!

Innsbruck lädt zum Prozess – schon am 22. August steht Jimi Blue vor Gericht

Nach U-Haft: Jimi Blue Ochsenknecht lebt in der Steiermark Während eines Q&As auf Instagram berichtet der „Villa der Versuchung“-Teilnehmer offen über seine Haftzeit: „Ich war in sieben Stück. In Hannover und München war die Hygiene so gut wie nicht vorhanden, das Essen war leider auch nicht so.“ Die übrigen Haftanstalten hingegen seien „tatsächlich ok“ gewesen. Zuflucht bei Schwester Cheyenne Aktuell lebt Jimi Blue bei Schwester Cheyenne (24) und deren Familie auf einem Bauernhof in der Steiermark – und scheint dort so etwas wie Ruhe gefunden zu haben: „In Österreich habe ich mich schon immer wohlgefühlt. Und bei der Familie umso schöner.“ © Johannes Kernmayer Auch emotional scheint sich bei dem einstigen Teenie-Star einiges zu tun: Noch vor wenigen Jahren verweigerte Jimi Blue die Vaterrolle, distanzierte sich vollständig von Ex-Freundin Yeliz Koc (31) und der gemeinsamen Tochter Snow Elanie (2). Nun aber die überraschende Wende: Auf die Fan-Frage „Weiß Snow mittlerweile, dass du ihr Papa bist?“ antwortet Jimi: „Ja.“ © MG RTL D / Arya Shirazi Er sei Yeliz „sehr dankbar für die zweite Chance“ und freue sich über die Zeit mit seiner Tochter.