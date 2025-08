Innsbruck lädt zum Prozess – schon am 22. August steht Jimi Blue vor Gericht

Jimi Blue Ochsenknecht steht in Österreich vor Gericht: Am 22. August muss er sich in Innsbruck wegen schwerem Betrug verantworten. Der Vorwurf: eine unbezahlte Hotelrechnung über 14.000 Euro.

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht wird sich in wenigen Wochen am Landesgericht Innsbruck wegen schwerer Betrugsvorwürfe verantworten müssen. Wie Medien berichten, ist der Termin für Freitag, den 22. August, angesetzt. Für die Verhandlung ist laut dem Bericht rund eine Stunde vorgesehen.

Der 33-Jährige soll laut Anklage im Dezember 2021 eine Hotelrechnung in Tirol in Höhe von etwa 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Die offene Summe wurde schließlich von seiner damaligen Partnerin Yeliz Koc (31) übernommen – kurz nachdem Ochsenknecht in Hamburg festgenommen worden war.

Festnahme in Hamburg nach Rückkehr aus Dubai

Nach einem Aufenthalt in Dubai wurde Ochsenknecht am 25. Juni bei der Einreise am Hamburger Flughafen verhaftet und in ein Gefängnis gebracht. Das Hanseatische Oberlandesgericht prüfte daraufhin das Auslieferungsgesuch der österreichischen Behörden – Anfang Juli wurde grünes Licht gegeben.

Auslieferung, Kaution und derzeitiger Aufenthaltsort

Mitte Juli überstellte man ihn an der Grenze an die österreichischen Behörden. Bereits einen Tag später kam Ochsenknecht gegen Zahlung einer Kaution von 15.000 Euro wieder auf freien Fuß, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte. Bis zum Prozessbeginn darf er das Land allerdings nicht verlassen.

Aktuell hält sich Jimi Blue bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) in der Steiermark auf. Laut RTL sagte sie im Podcast Alles für die Katz mit Paul Janke: „Ihm geht’s gut, er ist bei uns, es ist alles in Ordnung.“