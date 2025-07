Jimi Blue bricht sein Schweigen: Statement nach Freilassung

Nach seiner Auslieferung will Jimi Blue Ochsenknecht jetzt selbst zu Wort kommen - er will im TV seine eigene Sicht der Dinge klarstellen.

Die Doku-Soap „Diese Ochsenknechts“ zeigt ab Montag, 16. September, 20:15 Uhr bei Sky und WOW neue Folgen – und die haben es in sich. Denn nach seiner Verhaftung am Hamburger Flughafen am 25. Juni und seiner Überstellung nach Österreich am 16. Juli soll Jimi Blue Ochsenknecht selbst über die Vorwürfe gegen ihn sprechen. Dem 33-Jährigen wird schwerer Betrug zur Last gelegt.

Die Reality-Serie begleitet seit 2022 das Leben der prominenten Familie rund um Ex-Model Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah. In Anlehnung an das US-Vorbild der Kardashians gibt die Familie dabei regelmäßig private Einblicke – doch so ernst wie jetzt wurde es bisher nicht.

Familienzusammenhalt in schwieriger Zeit

Wie der Pay-TV-Sender Sky am Montag mitteilte, werde Jimi Blue in den kommenden Folgen der vierten Staffel erstmals ausführlich Stellung zu seiner Zeit in Haft und den gegen ihn erhobenen Vorwürfen nehmen. Dabei will er auch seine persönliche Sicht auf die Ereignisse schildern und zeigen, wie er die vergangenen Wochen erlebt hat.

Auch andere Familienmitglieder äußern sich

Laut Sender-Info wird in der neuen Staffel nicht nur Jimi Blue selbst, sondern auch der Rest der Familie offen mit der Situation umgehen. So sollen Natascha, Cheyenne und weitere Angehörige erstmals öffentlich darlegen, wie sie mit dem aktuellen Druck und den Schlagzeilen umgehen.

Zwischen Drama und Alltag

Trotz der angespannten Lage setzt die Sendung laut Sky auch auf leichtere Themen: Unter anderem wird ein gemeinsamer Familienurlaub in Griechenland gezeigt sowie die Hochzeitsvorbereitungen von Manager und Familienfreund Binh Nguyen. Die Dreharbeiten laufen noch bis September.