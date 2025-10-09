Netflix-Doku deckt auf: Victoria Beckhams erschütternder Kampf mit Essstörung

Bei Victoria Beckham denkt man sofort an Perfektion – ein Bild, das sie lange vermitteln wollte, hinter dem jedoch große persönliche Belastung steckte.

Sie gilt als Stil- und Modeikone, ist Mutter von vier Kindern und führt ein erfolgreiches Unternehmen – doch hinter dem makellosen Image von Victoria Beckham (51) verbarg sich über Jahre hinweg ein innerer Kampf. In einer neuen Netflix-Dokumentation gewährt das ehemalige Spice Girl erstmals tiefe Einblicke in die schwierigen Phasen ihres Lebens und spricht offen über ihre Essstörung sowie den Druck, stets perfekt sein zu müssen.

Der Zwang zur Perfektion

„Ich weiß nicht, was ich sah, als ich in den Spiegel schaute“, erzählt Beckham in der Doku-Serie „Victoria Beckham“, die ab Donnerstag, dem 9. Oktober, auf Netflix verfügbar ist. „War ich dick? War ich dünn? Ich weiß es nicht. Man verliert jeglichen Realitätssinn. Ich war einfach sehr kritisch mir selbst gegenüber. Ich mochte nicht, was ich sah. Es war sehr schwer und das ist hart.“





Diese Worte zeigen, wie sehr die 51-Jährige unter dem Schönheits- und Erfolgsdruck der Öffentlichkeit litt. Nach dem Ende der Spice Girls im Jahr 2001 begann Beckham, ihr Gewicht zu verbergen. „Mit Kleidung konnte ich kontrollieren, wie ich wahrgenommen wurde“, erklärt sie. „Ich konnte mein Gewicht kontrollieren. Ich habe es auf unglaublich ungesunde Weise kontrolliert. Wenn man eine Essstörung hat, wird man sehr gut im Lügen.“

Ein Leben im Schatten des Erfolgs

Selbst ihre Familie merkte lange nichts von ihrem Leid. „Ich habe nie öffentlich darüber gesprochen. Es beeinflusst einen wirklich, wenn man ständig gesagt bekommt, dass man nicht gut genug ist. Ich glaube, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet“, gesteht die Designerin.