"Heidi Horten Collection" mit Museumsgütesiegel geehrt

Nur drei Jahre nach ihrer Eröffnung wurde die Heidi Horten Collection mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

Die Heidi Horten Collection zählt nun offiziell zu den Museen mit höchstem Qualitätsstandard in Österreich. Das junge Privatmuseum wurde mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet – ein Beleg für professionelle Museumsarbeit, Besucherorientierung und die Einhaltung der ethischen Richtlinien des International Council of Museums (ICOM).

© Heidi Horten Collection

Die Jury würdigte vor allem die eindrucksvolle Erweiterung des Wiener Museumsangebots durch die Heidi Horten Collection. Das Museum, das in einem historischen, vollständig entkernten Gebäude beheimatet ist, bietet eine dauerhafte Ausstellungsfläche für internationale Kunst. Hervorgehoben wurden die hohe Qualität der Sammlungsobjekte, die aktive Provenienzforschung, die engagierte Vermittlungsarbeit sowie die konsequente Besucherorientierung. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre genießen freien Eintritt – ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe.

Heimo Kaindl, Sophie Weiss, Pia Sääf, Johanna Schwanberg, Matthias Beitl © Heidi Horten Collection

Nachhaltigkeit als Teil des Konzepts

Ein weiteres Kriterium für die Auszeichnung war die Professionalität in der Museumsarbeit, die auch ökologische Standards einschließt. Bereits beim Bau des Museums wurden Umweltziele umgesetzt – etwa durch Maßnahmen zur Klimaverbesserung und eine nachhaltige Hofgestaltung. Die jüngste Besucherbefragung bestätigt den Erfolg: 97 % der Gäste sind mit ihrem Besuch sehr zufrieden oder zufrieden, 93 % möchten wiederkommen – ein Wert, der deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt. Besonders geschätzt werden die eindrucksvolle Architektur, die Sammlung von Klimt bis Warhol, die professionelle Kunstvermittlung und die persönliche Betreuung durch das Museumsteam.

Mehr lesen:

Statement der Direktorin

Agnes Husslein verabschiedet sich von der Heidi Horten Collection © Andreas Tischler

"Das Museumsgütesiegel ist für uns eine große Anerkennung und zugleich Ansporn, unsere Arbeit konsequent weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der Besucherbefragung bestätigen, dass wir mit unserer Vision, ein offenes und zeitgemäßes Museum zu gestalten, am richtigen Weg sind", so die scheidende Direktorin Agnes Husslein-Arco.

Blick in die Zukunft

Mit dem Museumsgütesiegel sieht sich die Heidi Horten Collection nicht am Ziel, sondern am Beginn eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses – als lebendiger Ort der Begegnung, Bildung und gesellschaftlichen Reflexion.