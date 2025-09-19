Heidi Horten Collection: Tränen und Standing Ovations für Agnes Husslein

Mit einer fulminanten Schau verabschiedet sich Agnes Husslein von der Heidi Horten Collection. Ihre letzte Ausstellung als Direktorin trägt den Titel „Die Linie“ – und sorgt für Staunen wie Emotionen.

Ein bewegender Moment in der Wiener Kunstszene: Agnes Husslein hat ihre letzte Ausstellung als Direktorin der Heidi Horten Collection eröffnet – und das mit einem Paukenschlag. Überraschend hatte sie zuvor ihren Abschied angekündigt, umso größer war das Interesse an der Schau, die den programmatischen Titel „Die Linie“ trägt.

Agnes Husslein verabschiedet sich von der Heidi Horten Collection © Andreas Tischler

Die Ausstellung sorgt für Staunen und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und kraftvoll künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Motiv der Linie sein können. Als emotionaler Höhepunkt gilt die ortsspezifische Installation „Letters of Thanks“ der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota: 1.500 handgeschriebene Briefe von Besucherinnen und Besuchern wurden zu einem imposanten roten Fadennetz verwoben, das sich raumfüllend über den Köpfen spannt und Dankbarkeit wie Erinnerung sichtbar macht.

Ingrid Flick und Agnes Husslein. © Andreas Tischler

Emotionale Rede

„Diese Ausstellung steht für alles, was wir mit der Heidi Horten Collection erreichen wollen. Danke für Ihre Treue.“ Die Worte lösten bei vielen im Saal Tränen aus, aber vor allem bei Husslein selbst. Es folgten minutenlange Standing Ovations.

Künstler Alex Kiessling ließ sich die Schau nicht entgehen. © Andreas Tischler

Auch prominente Gäste wollten sich den besonderen Moment nicht entgehen lassen: Unternehmerin Ingrid Flick, Opernbariton Clemens Unterreiner, Ex-Staatsopernintendant Ioan Holender – der prompt für Aufsehen sorgte, indem er sich kurzerhand auf ein Kunstwerk lehnte – und Künstler Alex Kiessling gehörten zu den Besuchern der Abschiedsschau.

Atil Kutoglu und Maria Rauch-Kallat © Andreas Tischler





Mit „Die Linie“ setzt Agnes Husslein ein starkes letztes Zeichen. Ihr Abgang mag überraschend gekommen sein, doch die Ausstellung bleibt als würdiger Schlusspunkt einer prägenden Direktion in Erinnerung. Verena Kaspar-Eisert, seit 2022 Chefkuratorin des MuseumsQuartier Wien, übernimmt mit 1. November die künstlerisch-wissenschaftliche Leitung der Heidi Horten Collection.